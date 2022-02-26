Orhan Gencebay

Söylenmedik söz kalmadı Söyleyecek hâl kalmadı Duyan duydu, sen duymadın, of-of *** Acımasız hayat gibi Zalim olma düşler gibi Tutulmayan sözler gibi Yaralama felek gibi Olma kötü kader gibi, of-of *** Gel, gel, gel, gel, gönlünü al da gel Gel, gel, gel, gel, kinini at da gel Gel, gel, gel, gel, sabrını al da... Bıçak kemiğe dayanmadan Sevda bize gücenmeden gel *** Gözündeki yaş mı nedir? Sözündeki taş mı nedir? Sevmek yoksa suç mu nedir, of-of? *** Acımasız hayat gibi Zalim olma düşler gibi Tutulmayan sözler gibi Yaralama felek gibi Olma kötü kader gibi, of-of *** Gel, gel, gel, gel, gönlünü al da gel Gel, gel, gel, gel, kinini at da gel Gel, gel, gel, gel, sabrını al da... Bıçak kemiğe dayanmadan Sevda bize gücenmeden gel