Söylenmedik Söz Kalmadı Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Söylenmedik Söz Kalmadı
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Söylenmedik söz kalmadı
Söyleyecek hâl kalmadı
Duyan duydu, sen duymadın, of-of
***
Acımasız hayat gibi
Zalim olma düşler gibi
Tutulmayan sözler gibi
Yaralama felek gibi
Olma kötü kader gibi, of-of
***
Gel, gel, gel, gel, gönlünü al da gel
Gel, gel, gel, gel, kinini at da gel
Gel, gel, gel, gel, sabrını al da...
Bıçak kemiğe dayanmadan
Sevda bize gücenmeden gel
***
Gözündeki yaş mı nedir?
Sözündeki taş mı nedir?
Sevmek yoksa suç mu nedir, of-of?
***
Acımasız hayat gibi
Zalim olma düşler gibi
Tutulmayan sözler gibi
Yaralama felek gibi
Olma kötü kader gibi, of-of
***
Gel, gel, gel, gel, gönlünü al da gel
Gel, gel, gel, gel, kinini at da gel
Gel, gel, gel, gel, sabrını al da...
Bıçak kemiğe dayanmadan
Sevda bize gücenmeden gel