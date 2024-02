Orhan Gencebay

Bu türkümle bu feryadım, senden geldi sana Tanrı'm Madem beni sen yarattın Madem beni sen yarattın Bir yol göster, bir yol göster Bir yol göster bana Tanrı'm of Senden başka kimim var ki? Yok, yok, yok, yok yok, yok, yok Gönlüm öyle aşk dolu ki Of of of of kıymet bilen yok Bir yâr verdin yâr olmadı Felek kahpe desem yalan kulun kul olmadı Bu dünyada dost kalmadı Bu dünyada dost kalmadı Bir yol göster, bir yol göster Bir yol göster bana Tanrı'm Senden başka kimim var ki? Yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok Gönlüm öyle aşk dolu ki Of of of of kıymet bilen yok