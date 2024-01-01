Tanrıya Feryat Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Tanrıya Feryat
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Bu türkümle bu feryadım, senden geldi sana Tanrı'm
Madem beni sen yarattın
Madem beni sen yarattın
Bir yol göster, bir yol göster
Bir yol göster bana Tanrı'm of
Senden başka kimim var ki?
Yok, yok, yok, yok yok, yok, yok
Gönlüm öyle aşk dolu ki
Of of of of kıymet bilen yok
Bir yâr verdin yâr olmadı
Felek kahpe desem yalan kulun kul olmadı
Bu dünyada dost kalmadı
Bu dünyada dost kalmadı
Bir yol göster, bir yol göster
Bir yol göster bana Tanrı'm
Senden başka kimim var ki?
Yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok
Gönlüm öyle aşk dolu ki
Of of of of kıymet bilen yok