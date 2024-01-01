Orhan Gencebay

Var mı beni içinizde tanıyan?
Yaşanmadan çözülmeyen sır benim
Kalmasa da şöhretimi duymayan
Kimliğimi tarif etmek zor benim
***
Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da
Görünmezim, cismim de yok resmim de
Dil üzmezim, tek hece var ismimde
Barınağım, gönül denen yer benim
***
Var mı beni içinizde tanıyan?
Yaşanmadan çözülmeyen sır benim
Kalmasa da şöhretimi duymayan
Kimliğimi tarif etmek zor benim (zor benim, zor benim)
***
Bülbül benim lisanımla ötüştü
Bir gül için can evinden tutuştu
Yüreğine Toroslardan çiğ düştü
Yangınımı söndürmedi kar benim (kar benim, kar benim)
***
Niceler sultandı, kraldı, şahtı
Benimle değişti talihi, bahtı
Yerle bir eyledim taç ile tahtı
Akıl almaz hünerlerim var benim (var benim, var benim)
***
Kâmil iken cahil ettim âlimi
Vahşi iken yahşi ettim zalimi
Yavuz iken zebun ettim Selim'i
Her oyunu bozan gizli zor benim (zor benim, zor benim)
Aşk benim, aşk benim, aşk benim, aşk benim
***
İlahimle Mevlana'yı döndürdüm
Yunus'um'la öfkeleri dindirdim
Günahımla çok ocaklar söndürdüm
Mevla'danım, hayır benim, şer benim
***
Sebep bazı Leyla bazı Şirin'di
Hatrım için yüce dağlar delindi
Bilek gücüm Ferhat ile bilindi
Kuvvet benim, kudret benim, fer benim
***
Yeryüzünde ben ürettim veremi
Lokman Hekim bulamadı çaremi
Aslı için kül eyledim Kerem'i
İbrahim'in atıldığı kor benim (kor benim, kor benim)
***
Sebep bazı Leyla bazı Şirin'di
Hatırım için yüce dağlar delindi
Bilek gücüm Ferhat ile bilindi
Kuvvet benim, kudret benim, fer benim (fer benim, fer benim)
***
İlahimle Mevlana'yı döndürdüm
Yunus'umla öfkeleri dindirdim
Günahımla çok ocaklar söndürdüm
Mevla'danım, hayır benim, şer benim (şer benim, şer benim)
***
Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da
Görünmezim, cismim de yok resmim de
Dil üzmezim, tek hece var ismimde
Barınağım, gönül denen yer benim (yer benim, yer benim)
***
Aşk benim, aşk benim, aşk benim, aşk benim
Benim adım aşk