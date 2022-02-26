Orhan Gencebay

Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim Kalmasa da şöhretimi duymayan Kimliğimi tarif etmek zor benim *** Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da Görünmezim, cismim de yok resmim de Dil üzmezim, tek hece var ismimde Barınağım, gönül denen yer benim *** Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim Kalmasa da şöhretimi duymayan Kimliğimi tarif etmek zor benim (zor benim, zor benim) *** Bülbül benim lisanımla ötüştü Bir gül için can evinden tutuştu Yüreğine Toroslardan çiğ düştü Yangınımı söndürmedi kar benim (kar benim, kar benim) *** Niceler sultandı, kraldı, şahtı Benimle değişti talihi, bahtı Yerle bir eyledim taç ile tahtı Akıl almaz hünerlerim var benim (var benim, var benim) *** Kâmil iken cahil ettim âlimi Vahşi iken yahşi ettim zalimi Yavuz iken zebun ettim Selim'i Her oyunu bozan gizli zor benim (zor benim, zor benim) Aşk benim, aşk benim, aşk benim, aşk benim *** İlahimle Mevlana'yı döndürdüm Yunus'um'la öfkeleri dindirdim Günahımla çok ocaklar söndürdüm Mevla'danım, hayır benim, şer benim *** Sebep bazı Leyla bazı Şirin'di Hatrım için yüce dağlar delindi Bilek gücüm Ferhat ile bilindi Kuvvet benim, kudret benim, fer benim *** Yeryüzünde ben ürettim veremi Lokman Hekim bulamadı çaremi Aslı için kül eyledim Kerem'i İbrahim'in atıldığı kor benim (kor benim, kor benim) *** Sebep bazı Leyla bazı Şirin'di Hatırım için yüce dağlar delindi Bilek gücüm Ferhat ile bilindi Kuvvet benim, kudret benim, fer benim (fer benim, fer benim) *** İlahimle Mevlana'yı döndürdüm Yunus'umla öfkeleri dindirdim Günahımla çok ocaklar söndürdüm Mevla'danım, hayır benim, şer benim (şer benim, şer benim) *** Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da Görünmezim, cismim de yok resmim de Dil üzmezim, tek hece var ismimde Barınağım, gönül denen yer benim (yer benim, yer benim) *** Aşk benim, aşk benim, aşk benim, aşk benim Benim adım aşk