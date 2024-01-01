Orhan Gencebay

Toprak Şarkı Sözleri
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Kara toprak beni de bas bağrına
Ümidim yok çıkmak için yarına
Kim dayanır bu acının kahrına, kahrına
Gayrı artık bağrım bana yar oldu, yar oldu, yar oldu
Beni yardan ayıranlar ettiğinden ne buldu, ne buldu, ne buldu
Bir gün bu alemden göçüp gidersem
Bil ki sebep senin cefan olmuştur
Sanma suçlu olan kaderimizdir
En büyük darbeyi bana aşkın vurmuştur
Çekemez oldum aşkı bize ne verdi
Mutluluk yollarında çare tükendi
Hiç ayrılık yok diye yemin ederken
Eller bizi nasıl da ayırıverdi
Hiç ayrılık yok diye yemin ederken
Eller bizi nasıl da ayırıverdi
Sensiz var olmanın ne anlamı var
Söyle şimdi nasıl yaşayacağım
Beni can evimden vuran sevdiğim
Zorda olsa sensizliğe alışacağım
Çekemez oldum aşkı bize ne verdi
Mutluluk yollarında çare tükendi
Hiç ayrılık yok diye yemin ederken
Eller bizi nasıl da ayırıverdi
Hiç ayrılık yok diye yemin ederken
Eller bizi nasıl da ayırıverdi