Orhan Gencebay

Kara toprak beni de bas bağrına Ümidim yok çıkmak için yarına Kim dayanır bu acının kahrına, kahrına Gayrı artık bağrım bana yar oldu, yar oldu, yar oldu Beni yardan ayıranlar ettiğinden ne buldu, ne buldu, ne buldu Bir gün bu alemden göçüp gidersem Bil ki sebep senin cefan olmuştur Sanma suçlu olan kaderimizdir En büyük darbeyi bana aşkın vurmuştur Çekemez oldum aşkı bize ne verdi Mutluluk yollarında çare tükendi Hiç ayrılık yok diye yemin ederken Eller bizi nasıl da ayırıverdi Hiç ayrılık yok diye yemin ederken Eller bizi nasıl da ayırıverdi Sensiz var olmanın ne anlamı var Söyle şimdi nasıl yaşayacağım Beni can evimden vuran sevdiğim Zorda olsa sensizliğe alışacağım Çekemez oldum aşkı bize ne verdi Mutluluk yollarında çare tükendi Hiç ayrılık yok diye yemin ederken Eller bizi nasıl da ayırıverdi Hiç ayrılık yok diye yemin ederken Eller bizi nasıl da ayırıverdi