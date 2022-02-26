Orhan Gencebay

Aklıma gelmeyenler başıma geldi şimdi "Bu aşk yürümez", diye baştan ne dedimdi (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) *** Gördün mü yaptığını, yalnız kaldığını Pişmiş aşa soğuk soğuk nasıl da kattığını Aşkına, kahrına, derdine tövbe Aşkına da kahrına da derdine de tövbe (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) *** Ne verdin, ne istersin koparıp da gönlünden? Gönül alışverişi insanı insan eden (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) *** Şu dünyayı seninle yaşamak da güzeldir Aynı havayı, suyu paylaşmak da yeterdir Aşkına, derdine, kahrına tövbe Aşkına da derdine de kahrına da tövbe (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe) (Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)