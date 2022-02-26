Orhan Gencebay

Çok Ayıp Şarkı Sözleri
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Aklıma gelmeyenler başıma geldi şimdi
"Bu aşk yürümez", diye baştan ne dedimdi
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
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Gördün mü yaptığını, yalnız kaldığını
Pişmiş aşa soğuk soğuk nasıl da kattığını
Aşkına, kahrına, derdine tövbe
Aşkına da kahrına da derdine de tövbe
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
***
Ne verdin, ne istersin koparıp da gönlünden?
Gönül alışverişi insanı insan eden
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
***
Şu dünyayı seninle yaşamak da güzeldir
Aynı havayı, suyu paylaşmak da yeterdir
Aşkına, derdine, kahrına tövbe
Aşkına da derdine de kahrına da tövbe
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
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