Orhan Gencebay

Tutuldu ellerim, tutuldu dillerim Nedir bu ettiğin bana gözlerim? Bu aşkta gözyaşı dökebilmeden Durabilecek misin söyle gözlerim? *** Geri dön bu yoldan ey deli gönlüm Bu yolun sonunda sefil olmak var Yaşarken ölmektir aşkın böylesi Ölmekten daha zor sürünmek var Sürünmek var, sürünmek var *** Ne güç yeter ne dil seni anlatmaya Ömrüm yetmez belki bir sen daha bulmaya Ne güç yeter ne dil seni anlatmaya Ömrüm yetmez belki sen daha bulmaya *** Yarınım seninle diyebilseydim Seninle yaşayıp seninle ölseydim Görseydin anlardın sevmek ne demek Kaderi ta bastan çizebilseydin *** Geri dön bu yoldan ey deli gönlüm Bu yolun sonunda sefil olmak var Yaşarken ölmektir aşkın böylesi Ölmekten daha zor sürünmek var Sürünmek var, sürünmek var, sürünmek var