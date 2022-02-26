Tutuldu Ellerim Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Tutuldu Ellerim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Tutuldu Ellerim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tutuldu Ellerim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Tutuldu Ellerim
Tüm Şarkıları
-
Tutuldu ellerim, tutuldu dillerim
Nedir bu ettiğin bana gözlerim?
Bu aşkta gözyaşı dökebilmeden
Durabilecek misin söyle gözlerim?
***
Geri dön bu yoldan ey deli gönlüm
Bu yolun sonunda sefil olmak var
Yaşarken ölmektir aşkın böylesi
Ölmekten daha zor sürünmek var
Sürünmek var, sürünmek var
***
Ne güç yeter ne dil seni anlatmaya
Ömrüm yetmez belki bir sen daha bulmaya
Ne güç yeter ne dil seni anlatmaya
Ömrüm yetmez belki sen daha bulmaya
***
Yarınım seninle diyebilseydim
Seninle yaşayıp seninle ölseydim
Görseydin anlardın sevmek ne demek
Kaderi ta bastan çizebilseydin
***
Geri dön bu yoldan ey deli gönlüm
Bu yolun sonunda sefil olmak var
Yaşarken ölmektir aşkın böylesi
Ölmekten daha zor sürünmek var
Sürünmek var, sürünmek var, sürünmek var