Orhan Gencebay

Tutuldu Ellerim Tutuldu ellerim, tutuldu dillerim Nedir bu ettiğin bana gözlerim? Bu aşkta gözyaşı dökebilmeden Durabilecek misin söyle gözlerim? *** Geri dön bu yoldan ey deli gönlüm Bu yolun sonunda sefil olmak var Yaşarken ölmektir aşkın böylesi Ölmekten daha zor sürünmek var Sürünmek var, sürünmek var *** Ne güç yeter ne dil seni anlatmaya Ömrüm yetmez belki bir sen daha bulmaya Ne güç yeter ne dil seni anlatmaya Ömrüm yetmez belki sen daha bulmaya *** Yarınım seninle diyebilseydim Seninle yaşayıp seninle ölseydim Görseydin anlardın sevmek ne demek Kaderi ta bastan çizebilseydin *** Geri dön bu yoldan ey deli gönlüm Bu yolun sonunda sefil olmak var Yaşarken ölmektir aşkın böylesi Ölmekten daha zor sürünmek var Sürünmek var, sürünmek var, sürünmek var

Bir Zaman Ağlatıp Bir zaman ağlayıp koştun peşimden Gözyaşını silen yine ben oldum Bir zaman ağlayıp koştun peşimden Gözyaşını silen yine ben oldum Gülerek dönüp de baktın yüzüme Sahte gülüşüne kanan ben oldum Gülerek dönüp de baktın yüzüme Sahte gülüşüne kanan ben oldum İhanet etmiştin aşkıma benim Deli divaneye dönen ben oldum İhanet etmiştin aşkıma benim Deli divaneye dönen ben oldum Her zaman koşarken aşkın yolunda Aşkımla baş başa kalan ben oldum Her zaman koşarken aşkın yolunda Aşkımla baş başa kalan ben oldum

Bitecek Dertlerimiz Alan aldı giden gitti ah ile Ölen öldü kalan kaldı vah ile *** Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile? Asırlara sığmaz bizim derdimiz Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of *** Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile? Asırlara sığmaz bizim derdimiz Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of *** Yılların günahı kaderde mi kalacak? Yılların günahı kaderde mi kalacak? Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak *** Bin dertle bin gamla yaşadık çok yılları Sardıkça ezdi bizi yoksulluğun kolları *** Bir gün mutlaka göreceğiz biz de O güzel yarınları Biz görmesek de görecekler var O mutlu yarınları *** Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir Eğer insanlık var ise bu acılar dert nedir? Eğer insanlık yaşıyorsa bu acılar dert nedir? *** İnsanız, insanca yaşamaktır gayemiz Ne şiddet ne de isyan Hak'tan yana derdimiz *** Bir gün mutlaka yaşıyorsak eğer Gülecek her birimiz Biz görmesek de görecekler var Bitecek dertlerimiz

Felekten Beter Bak arkadaş, bak şu yaraya Sanma silah değdi buraya Beni dünya bu hâle koydu Beni dertler bu hâle koydu Gelen bir vurdu, giden bin vurdu Sanki dünyada kanun buydu *** İlk darbeyi felekten yedim Belki aşkta gülerim dedim Deli gibi birini sevdim Deli gibi birini sevdim O da felekten beter vurdu O da felekten beter vurdu *** Ölmek de kalmak da bir Ölmek de kalmak da bir Sevmeden yaşıyorsan Sevmeden yaşıyorsan Daha da beteri var Daha da beteri var Beni gör bilmek istiyorsan Beni gör bilmek istiyorsan *** Susmuş diller, solmuş güller Parça parça hep ümitler Her yanımda türlü dertler İster miyim, ister miyim? *** Gülmek için bir tesadüf Beklemenin anlamı yok Yaşamamız bir tesadüf Hayat zaten bir tesadüf Ölmekten de gülmekten çok Sevilmekten de sevmekten çok *** Ölmek de kalmak da bir Ölmek de kalmak da bir Sevmeden yaşıyorsan Sevmeden yaşıyorsan Daha da beteri var Daha da beteri var Beni gör bilmek istiyorsan Beni gör bilmek istiyorsan, of *** Susmuş diller, solmuş güller Parça parça hep ümitler

Her Günüm Gamlı Geçer Her günüm gamlı geçer Bu gönlümün elinden Her günüm gamlı geçer Bu gönlümün elinden *** Ne fayda vardır bilmem Bana elin gülünden Ne fayda vardı bilmem Bana elin gülünden *** Gönlüm yaralı bir kuş Tutuldu bir güzele Gönlüm yaralı bir kuş Tutuldu bir güzele *** Kalbim titreyip durur Sanki dönmüş gazele Kalbim titreyip durur Sanki dönmüş gazele Sanki dönmüş gazele *** Kırma garip gönlümü Dönmüşüm divaneye Kırma garip gönlümü Dönmüşüm divaneye *** Sanki yıkılmış gönlüm Benziyor viraneye Sanki yıkılmış gönlüm Benziyor viraneye *** Gönlüm yaralı bir kuş Tutuldu bir güzele Gönlüm yaralı bir kuş Tutuldu bir güzele *** Kalbim titreyip durur Sanki dönmüş gazele Kalbim titreyip durur Sanki dönmüş gazele Sanki dönmüş gazele

Kaderimi Çiziyorum Bir yol tuttum gidiyorum Sonu nedir bilmiyorum Mutsuzluğa isyan ettim Kaderimi çiziyorum Mutsuzluğa isyan ettim Kaderimi çiziyorum Ne dert kaldı ne gam kaldı Bundan sonra çekilecek Ben bu aşkı öldürmesem Bu aşk beni bir gün öldürecek Düşe kalka varacağım Yanıp sönen ümidime Gayret et ey deli gönlüm Derman gelsin dizlerine Aşk yolundan boynu büküp Dönen yalnız ben değilim Sevenlerin kaderi bu Seven yalnız ben değilim Sevenlerin kaderi bu Seven yalnız ben değilim Ne dert kaldı ne gam kaldı Bundan sonra çekilecek Ben bu aşkı öldürmesem Bu aşk beni bir gün öldürecek Bir yol tuttum gidiyorum Sonu nedir bilmiyorum Mutsuzluğa isyan ettim Kaderimi çiziyorum

Sevmek Ne Güzel Bir gülüş bin acıya bedeldir Gül artık, yaşamak çok güzeldir Koşsana, mutluluk bize gelmiş Sorsana, önce nerelerdeymiş *** Baksana Masmavi Gözlerin gibi bu hayat Sevmek güzel *** Baksana Yemyeşil Gözlerin gibi bu hayat Sevmek, sevilmek ne güzel *** Bir ömür seni, seni, seni bulmakla geçti Gördüğüm her şey seni sormakla geçti Sevmenin böylesi olur mu deme, olur mu deme Sen yokken bile seni sevmekle geçti *** Bir gülüş bin acıya bedeldir Gül artık, yaşamak çok güzeldir Koşsana, mutluluk bize gelmiş Sorsana, önce nerelerdeymiş *** Baksana Masmavi Gözlerin gibi bu hayat Sevmek güzel *** Baksana Yemyeşil Gözlerin gibi bu hayat Sevmek, sevilmek ne güzel