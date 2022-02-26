Orhan Gencebay

Bilemezsin ki, bilemezsin ki, Gönlümde bir kavga var göremezsin ki, Bilemezsin ki Aşk kolay değil, aşk kolay değil Benim sevdiğim kadar sevemezsin ki, sevemezsin ki *** Sen benim şu gözlerimi her zaman yaşlı bıraktın Aşkına kul oldu isem sanma aşkı sen yarattın Bir ses terk et diyor seni terk edemem ki Sen bende ben gibisin git diyemem ki *** Hem yakınsın, hem uzaksın, hem geçeksin, hem yalansın Istırabın zehri sende, sen hayatsın *** Bir ölmek kaldı, bir ölmek kaldı Uğrunda tek yapmadığım bir ölmek kaldı İstersen öldür daha ne kaldı *** Dünya bir dert hanesiyse ben çilemi doldurmuşum Bir mektepse eğer hayat ıstırapla okumuşum Yokluk hasret keder ile geçerken ömrüm Mutluluğu ararken seni bulmuşum *** Hem yakınsın, hem uzaksın, hem geçeksin, hem yalansın Istırabın zehri sende, sen hayatsın