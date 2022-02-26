Uğrunda Bir Ölmek Kaldı Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Uğrunda Bir Ölmek Kaldı
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Bilemezsin ki, bilemezsin ki,
Gönlümde bir kavga var göremezsin ki, Bilemezsin ki
Aşk kolay değil, aşk kolay değil
Benim sevdiğim kadar sevemezsin ki, sevemezsin ki
***
Sen benim şu gözlerimi her zaman yaşlı bıraktın
Aşkına kul oldu isem sanma aşkı sen yarattın
Bir ses terk et diyor seni terk edemem ki
Sen bende ben gibisin git diyemem ki
***
Hem yakınsın, hem uzaksın, hem geçeksin, hem yalansın
Istırabın zehri sende, sen hayatsın
***
Bir ölmek kaldı, bir ölmek kaldı
Uğrunda tek yapmadığım bir ölmek kaldı
İstersen öldür daha ne kaldı
***
Dünya bir dert hanesiyse ben çilemi doldurmuşum
Bir mektepse eğer hayat ıstırapla okumuşum
Yokluk hasret keder ile geçerken ömrüm
Mutluluğu ararken seni bulmuşum
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Hem yakınsın, hem uzaksın, hem geçeksin, hem yalansın
Istırabın zehri sende, sen hayatsın