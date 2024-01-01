Orhan Gencebay

Uğrunda Ölmek Bilemezsin ki, bilemezsin ki, Gönlümde bir kavga var göremezsin ki, Bilemezsin ki Aşk kolay değil, aşk kolay değil Benim sevdiğim kadar sevemezsin ki, sevemezsin ki *** Sen benim şu gözlerimi her zaman yaşlı bıraktın Aşkına kul oldu isem sanma aşkı sen yarattın Bir ses terk et diyor seni terk edemem ki Sen bende ben gibisin git diyemem ki *** Hem yakınsın, hem uzaksın, hem geçeksin, hem yalansın Istırabın zehri sende, sen hayatsın *** Bir ölmek kaldı, bir ölmek kaldı Uğrunda tek yapmadığım bir ölmek kaldı İstersen öldür daha ne kaldı *** Dünya bir dert hanesiyse ben çilemi doldurmuşum Bir mektepse eğer hayat ıstırapla okumuşum Yokluk hasret keder ile geçerken ömrüm Mutluluğu ararken seni bulmuşum *** Hem yakınsın, hem uzaksın, hem geçeksin, hem yalansın Istırabın zehri sende, sen hayatsın

Aşkımızın Duası Dünya gözlerinde ağlıyor gibi Her damla aşkımızı bağlıyor gibi Dünya gözlerinde ağlıyor gibi Her damla aşkımıza bir dua gibi *** Kaderim bile seni benden çok sevdi sevdin Derdinde mutluluk var aşk seni bana verdi Yarınlar bak ufukta aşkımıza gel gel diyor Kucak açmış hep ümitler bizi bekliyor *** Bitti artık ıstırabım Gönlüm buldu mutluluğu Bir dünya ki benim dünyam Aşk dolu senle dolu *** Bitti artık ıstırabım Gönlüm buldu mutluluğu Bir dünya ki benim dünyam Aşk dolu senle dolu *** Sensiz ölecektim inan kahrımdan Bir ses bekle dedim çok uzaklardan Sensiz ölecektim inan kahrımdan Bir ses bekle dedim çok uzaklardan *** Beklemek çok hüzünlü sessiz bir şarkı gibi Çek derdi ıstırabı aşkıma hep yıllardan Sen hep o sevgilisin sen hep o beklenensin Sen benim dertlerimin en güzelisin *** Bitti artık ıstırabım Gönlüm buldu mutluluğu Bir dünya ki benim dünyam Aşk dolu senle dolu *** Bitti artık ıstırabım Gönlüm buldu mutluluğu Bir dünya ki benim dünyam Aşk...

En Büyük Sır En büyük sır daha bilinmeyendir En güzel söz henüz söylenmeyendir En büyük sır daha bilinmeyendir En güzel söz henüz söylenmeyendir *** Aşığın dertlisi ıstırap çekip Benim gibi sevip sevil sevilmeyendir *** Ey benim gönlüme sığmayan sevgilim Açıldı ellerim ümit semada Sen doğduğun günden beri gönlüm belada Sen benimsin geceleri ancak rüyamda Benim hülyamda *** Yaşamak gücünü bana verensin Biçare ömrümün tek çaresisin *** Yine düğüm düğüm oldu heceler Bitmez ömür bitmez günler geceler Sevilmeden sevip aşka kul olan Şu alemde çoktur belki benim gibiler *** Açıldı ellerim ümit semada Nasırlı dudaklar susuz duada Sen doğduğun günden beri gönlüm belada Sen benimsin geceleri ancak rüyamda Benim hülyamda *** Yaşamak gücünü bana verensin Biçare ömrümün tek çaresisin, tek çaresisin

Hatasız Kul Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni Dermansız dert olmaz, dermana sal beni Kaybettim kendimi, ne olur bul beni Yoruldum halim yok, sen gel de al beni. *** Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni Sev beni... *** Bu feryat, bu hasret öldürür aşk beni Uzaktan olsa da, razıyım sev beni Razıyım sev beni... *** Ümitsiz yaşanmaz, sevmemek elde mi Can demek, sen demek, gel de gör bendemi Sözümde sitem var, kalpte mi dilde mi Tez elden haber ver, o gönlün elde mi *** Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni Sev beni...

Karaçalı Bıktım artık, bıktım artık Bıktım artık her gün ölmekten Ey vefasız bıkmadın mı Beni hep böyle görmekten? *** Sen de ağlayandan zevkini alır oldun Dünya hâli gibi sen de mi bozuldun? *** Sevmek yaşamanın temeli değil mi? Yazık kendini bile sevmeyi unuttun? *** Git, git, git, git Dilim sana git derse, kalbim gel, gel diyor Bıkmış gönül çileden, aşktan kork, kork diyor Ne kararsız insanım, gönlüm senden geçmiyor Çok seviyor, çok seviyor *** Bahtıma takılan kara çalı gibi Bıraktın gönlümü toz duman içinde *** Göz gözü görmüyor, bir ihtilal mi var? Kaybettim kendimi ben kendi içimde *** Git, git, git, git Dilim sana git derse, kalbim gel, gel diyor Bıktı gönül çileden, aşktan kork, kork diyor Ne kararsız insanım, gönlüm senden geçmiyor Çok seviyor, of çok seviyor

Kimi Sarsın Ellerim Aşkımız yetmedi ayrılık gücüne Kıyamet gününe gelmişiz sanki Bizi sarhoş eden ümitler varya Bir kırık kadehe benziyor sanki Hani bir bedende bir can gibiydik Ecel gizli gizli geliyor sanki Kimi suçlasın dilim kimi sarsın ellerim Sendin bu aşk dünyasında mekanım benim Tam aşkı bulmuşken seni yitirdim Yok mu benim bir gönülde kalacak Yok mudur yerim Bekledim yağmuru bahar zamanı Cimriymiş gökyüzü damla vermedi Senle gelen bahar ne tez kış oldu Sevip sevilmeye fırsat vermedi Bir avuç toprağız hayat yolunda Bir damla mutluluk değmedi

Sev Dedi Gözlerin Gördü gözlerim, gördü gözlerim Bir gerçeği gözlerinde, gördü gözlerim Bir heves değil, bir arzu değil Sevgilin budur senin, sev dedi gözlerim *** Seni yıllardır bekliyordum Bir sevgilim yok, yok diyordum Hasretin yokluktan zehrolmuştu Dünyadan bir zevk almıyordum *** Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim Ömrümce aradım seni yaşla dolmasın gözlerim Her arzunun ötesinde bir ağ gibi hep sen vardın Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim *** Hasretim sensin, tek çaremsin Yıllardır beklediğim aşkımsın benim, aşkımsın benim *** Bıktı artık gönlüm gamdan, kederden Ayrılık isteme sakın ne olur benden Şu benim bahtımı bilemezsin ki Yerden yere vurdu beni ne gelir elden *** Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim Hasretim sensin, tek çaremsin Yıllardır beklediğim aşkımsın benim, aşkımsın benim