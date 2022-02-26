Gel Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Gel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Gel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gözümde uyku var bu ne yorgunluk
Sevilmek olmazsa sevmek mutsuzluk
Hasretim aşkına susuz çöl gibi
Gitmiyor gönlümde sana susuzluk
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Kuruyan dudaklar seni heceler
Geçmiyor aşk dolu sensiz geceler
Yalnızlık bahtımın dinmez yarası
Seversen bitecek bu işkenceler
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Bu şarkım gönlümün hasret şarkısı
Ümitsiz aşkımın ümit şarkısı
Bir değil yüz değil bin yıl geçse de
Alamaz gönlümü senden başkası
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Kuruyan dudaklar seni heceler
Geçmiyor gündüzler sensiz geceler
Yalnızlık bahtımın dinmez yarası
Seversen bitecek bu işkenceler
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Delidir aşk delidir
İçindeki serseridir aşk
Başın erer göğe, aklın bulutlanır
***
İyidir aşk iyidir
Eski bayram yeridir aşk
İçindeki sönük hisler umutlanır
***
Acıdır aşk acıdır
Ruhundaki sancıdır aşk
Geçesi yok, reçetesi yok
***
Gecedir aşk gecedir
Ah diye bir hecedir aşk
Sencesi yok, bencesi yok
***
Sorudur aşk sorudur
Hem yanlış hem doğrudur aşk
Başı güzel sonu belli fiyaskodur
***
Gibidir aşk gibidir
Gerçek değil gibidir aşk
Trajikomik biraz epik tiyatrodur
***
Acıdır aşk acıdır
Ruhundaki sancıdır aşk
Geçesi yok, reçetesi yok
***
Gecedir aşk gecedir
Ah diye bir hecedir aşk
Sencesi yok, bencesi yok
***
Acıdır aşk acıdır
Ruhundaki sancıdır aşk
Geçesi yok, reçetesi yok
***
Gecedir aşk gecedir
Ah diye bir hecedir aşk
Sencesi yok, bencesi yok