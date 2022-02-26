Orhan Gencebay

Gözümde uyku var bu ne yorgunluk Sevilmek olmazsa sevmek mutsuzluk Hasretim aşkına susuz çöl gibi Gitmiyor gönlümde sana susuzluk *** Kuruyan dudaklar seni heceler Geçmiyor aşk dolu sensiz geceler Yalnızlık bahtımın dinmez yarası Seversen bitecek bu işkenceler *** Bu şarkım gönlümün hasret şarkısı Ümitsiz aşkımın ümit şarkısı Bir değil yüz değil bin yıl geçse de Alamaz gönlümü senden başkası *** Kuruyan dudaklar seni heceler Geçmiyor gündüzler sensiz geceler Yalnızlık bahtımın dinmez yarası Seversen bitecek bu işkenceler