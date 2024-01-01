Uzun Yol Şarkıları Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Uzun Yol Şarkıları
-
Of o-f aman aman
Ne seni buldum ne de senle geçen bir bahar
Ne seni buldum ne de senle geçen bir bahar
Gönlüm hala kıştadır her gün yağmurlar yağar
Gönlüm hala kıştadır her gün yağmurlar yağar
***
Hasar yapmıyor artık en deli fırtınalar
Bir sır oldu gönlüme sen ve senden kalanlar
Bir sır oldu gönlüme sen ve senden kalanlar
***
Unutulmaz unutulmaz hatıralar hatıralar
Unutulmaz unutulmaz o anılar yaşananlar
Ben hala ilk gün gibi anılarla yaşıyorum
Kapanmayan yaraların izlerini taşıyorum
***
Of o-f aman aman
Her doğan gün bir ümit her ümitten gün batar
Her doğan gün bir ümit her ümitten gün batar
Gönlüm yangın yeridir düştüğü yerleri yakar
Gönlüm yangın yeridir düştüğü yerleri yakar
***
Her nefeste bir acı dertlerime dert katar
Ne bir ömre sığmıyor sen ve senden kalanlar
Ne bir ömre sığmıyor sen ve senden kalanlar
***
Unutulmaz unutulmaz hatıralar hatıralar
Unutulmaz unutulmaz o anılar yaşananlar
Ben hala ilk gün gibi anılarla yaşıyorum
Kapanmayan yaraların izlerini taşıyorum
Kapanmayan yaraların izlerini taşıyorum
-
Kar gibi örttün üstünü, içinde tüm çiçekler
Birer birer titrediler
Uykusuzluğundan belli, kafanda birikintiler
Teker, teker döküldüler
***
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
***
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
***
Yaşamak dopdoluydu akan pınarlar gibi
İnanmayanlar beklediler
Umutlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı
Dostların anlamadılar
***
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
***
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
***
Nar gibi güzelliğin gizliydi, vereceklerin fazlaydı
İnsanlar inanmadılar
Sustun hiç konuşmadın, sonra kaçtın arkana bakmadan
İnsanlar şaşırdılar
***
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
***
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
-
Sevmelere özenecek kadar olmasa da çok iyi biriydin
Aşka akıl verdirmek konusunda bir kaç adım geriydin
Çok ilgiden şımarır kadrimi kıymetimi bilmezdin
Yamacına sokulmamak daha iyi sen uzaktan da güzeldin
***
Bir kere şansımızı denedik
Üzgünüm ama haklı bile çıkamıyorsun
Mutluluk için kurduğum hayaller hala cebimde
Maalesef içinde artık sen yoksun
***
Bir şans daha istiyorsun da bence ben dönmem geriye
Zaten hayat güzel ne bugün ne yarın harcanır mı senle
Bir müddet kaybol deneyelim sensizlik nasıl gelecek
Düzelirsen göz önünde bulundururum nasipse kısmetse
-
Aşkın bir tarifi olmasa
Seni nasıl anlatırdım?
Mütemadiyen anar mıydım adını?
Bilirsin hassasımdır konu sen olunca
***
Aşkın bir tarifi olmasa
Seni nasıl anlatırdım?
Mütemadiyen anar mıydım adını?
Bilirsin hassasımdır konu sen olunca
***
Gözlerindeki bereketli toprakta
Açmak gibisi var mı?
Sen hayatımdasın ya bundan böyle
Benim içim acı tutar mı?
***
Varlığın öyle bir sevinç ki
Burnumda çilekli sakızımın kokusu
Dertlerimi sayfa sayfa savurdum
Mümkünse gelmesin yenisi
***
Zaman ne demek adını sende unuttum
Biliyorsa söylesin birisi
***
Gel saklanalım hiçbir ayrılık bulmasın bizi
Gel saklanalım hiçbir ayrılık bulmasın bizi
***
Aşkın bir tarfi olmasa
Seni nasıl anlatırdım?
Mütemadiyen anar mıydım adını?
Bilirsin hassasımdır konu sen olunca
***
Gözlerindeki bereketli toprakta
Açmak gibisi var mı?
Sen hayatımdasın ya bundan böyle
Benim içim acı tutar mı?
***
Varlığın öyle bir sevinç ki
Burnumda çilekli sakızımın kokusu
Dertlerimi sayfa sayfa savurdum
Mümkünse gelmesin yenisi
***
Zaman ne demek adını sende unuttum
Biliyorsa söylesin birisi
***
Gel saklanalım hiçbir ayrılık bulmasın bizi
Gel saklanalım hiçbir ayrılık bulmasın bizi
***
Varlığın öyle bir sevinç ki
Burnumda çilekli sakızımın kokusu
Dertlerimi sayfa sayfa savurdum
Mümkünse gelmesin yenisi
***
Zaman ne demek adını sende unuttum
Biliyorsa söylesin birisi
***
Gel saklanalım hiçbir ayrılık bulmasın bizi
Gel saklanalım hiçbir ayrılık bulmasın bizi
-
Dilimin ucunda, söyleyemiyorum toplayıp cesareti
Anlamasını bekliyorum görünce bendeki durumu, vaziyeti
Kaybettik farkında değil hem aşkı hem de samimiyeti
Bir yerlerde bi' hata olmalı, bence bu onun diyeti
***
Kazanmak kaybetmekten uzun sürüyor
***
Eskinde olsa hadi gel kaçalım desen benim ona gücüm vardı
Şimdi sonuna geldik yolun, anlıyorum o günler geride kaldı
Eskinde olsa hadi gel kaçalım desen benim ona gücüm vardı
Şimdi sonuna geldik yolun, anlıyorum o günler geride kaldı
***
Dilimin ucunda, söyleyemiyorum toplayıp cesareti
Anlamasını bekliyorum görünce bendeki durumu, vaziyeti
Kaybettik farkında değil hem aşkı hem de samimiyeti
Bir yerlerde bi' hata olmalı, bence bu onun diyeti
***
Kazanmak kaybetmekten uzun sürüyor
***
Eskinde olsa hadi gel kaçalım desen benim ona gücüm vardı
Şimdi sonuna geldik yolun, anlıyorum o günler geride kaldı
Eskinde olsa hadi gel kaçalım desen benim ona gücüm vardı
Şimdi sonuna geldik yolun, anlıyorum o günler geride kaldı
-
Ayrılmamışız gibi avuttum kendimi
Unutmuş saydım bütün derdimi
Aynaya baktığım o an geldi mi?
Gördüğüm sadece senden ibaret
Kördüğüm sadece senden ibaret
O kadar gün geçti, o kadar gece
Ne söyledin kalbin beni sorunca?
Her şarkıda senden bir şeyler bulunca
***
Gördüğüm sadece senden ibaret
Kördüğüm sadece senden ibaret
Kendini haklı buluyor musun?
Dünden kalanları koruyor musun?
Yardımın lazım duyuyor musun?
Gördüğüm sadece senden ibaret
Kördüğüm sadece senden ibaret
-
Ne yeni güne uyanmak ne de hayat endişesi
Daha da kötüsü var, su bile sensiz içilmiyor
Nefes alışlarım, gündelik telaşlarım
Sohbeti hoş arkadaşlarım sensiz çekilmiyor
***
Ne kadar hoştuk, aydınlık bazen loştuk
Kaçan hiçbi' şey yoktu, neden bu kadar koştuk?
***
Söz bi' daha kırmam seni
Üzerine titrerim ilk günkü gibi
Anladım ne çok sevmişim seni
Orta yolu buluruz gel yeter ki
***
Söz bi' daha kırmam seni
Üzerine titrerim ilk günkü gibi
Anladım ne çok sevmişim seni
Orta yolu buluruz gel yeter ki
***
Ne yeni güne uyanmak ne de hayat endişesi
Daha da kötüsü var, su bile sensiz içilmiyor
Nefes alışlarım, gündelik telaşlarım
Sohbeti hoş arkadaşlarım sensiz çekilmiyor
***
Ne kadar hoştuk, aydınlık bazen loştuk
Kaçan hiçbi' şey yoktu, neden bu kadar koştuk?
***
Söz bi' daha kırmam seni
Üzerine titrerim ilk günkü gibi
Anladım ne çok sevmişim seni
Orta yolu buluruz gel yeter ki
***
Söz bi' daha kırmam seni
Üzerine titrerim ilk günkü gibi
Anladım ne çok sevmişim seni
Orta yolu buluruz gel yeter ki
***
Söz
***
Söz
Orta yolu buluruz gel yeter ki
***
Söz bi' daha kırmam seni
Üzerine titrerim ilk günkü gibi
Anladım ne çok sevmişim seni
Orta yolu buluruz gel yeter ki
-
Tam ortasındayım yağmurun karın soğuğun ortasındayım
Nasılda paylaşıyor insan isterse
Nasılda birmiş meğer hasretler
Nasılda mecburmuşuz sabretmeye sevmeye öğrenmeye
***
Tam ortasındayım yolun koşunun ortasındayım
***
Tam varıyorum ki hedefe bir yenisi başlıyor
Bu oyun hep aynı değişmiyor
Hala devam hala figan
Hem de bile bile
-
Hava soğuk ayaz bu gece
Aşk esaslı bilmece
Elimde hüzünlü bir hece
Üzgünüm çok üzgünüm
***
Kırıldık ince ince tıkandık çözülemeyince
Sende üzerime gelince kırdım çok üzgünüm
***
Belki bir kaç gün daha kalsak
Bir çıkar yolunu buluruz
Ne malum sabredersek belki
Mutlu oluruz
-
-