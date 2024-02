Orhan Gencebay

Of o-f aman aman Ne seni buldum ne de senle geçen bir bahar Ne seni buldum ne de senle geçen bir bahar Gönlüm hala kıştadır her gün yağmurlar yağar Gönlüm hala kıştadır her gün yağmurlar yağar *** Hasar yapmıyor artık en deli fırtınalar Bir sır oldu gönlüme sen ve senden kalanlar Bir sır oldu gönlüme sen ve senden kalanlar *** Unutulmaz unutulmaz hatıralar hatıralar Unutulmaz unutulmaz o anılar yaşananlar Ben hala ilk gün gibi anılarla yaşıyorum Kapanmayan yaraların izlerini taşıyorum *** Of o-f aman aman Her doğan gün bir ümit her ümitten gün batar Her doğan gün bir ümit her ümitten gün batar Gönlüm yangın yeridir düştüğü yerleri yakar Gönlüm yangın yeridir düştüğü yerleri yakar *** Her nefeste bir acı dertlerime dert katar Ne bir ömre sığmıyor sen ve senden kalanlar Ne bir ömre sığmıyor sen ve senden kalanlar *** Unutulmaz unutulmaz hatıralar hatıralar Unutulmaz unutulmaz o anılar yaşananlar Ben hala ilk gün gibi anılarla yaşıyorum Kapanmayan yaraların izlerini taşıyorum Kapanmayan yaraların izlerini taşıyorum