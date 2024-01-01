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7/24 Dinle Uzun Yol Şarkıları

Uzun Yol Şarkıları Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Uzun Yol Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Uzun Yol Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uzun Yol Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Uzun Yol Şarkıları

  • Unutulmaz

  • Bu Su Hiç Durmaz

  • Bir Şans Daha

  • Çilekli

  • Eskiden Olsa

  • Kördüğüm

  • Söz

  • Tam Ortasındayım

  • Üzgünüm

  • Giden Günlerim Oldu (Düet Oğuzhan Koç)

  • Çilekli (2.Version)

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