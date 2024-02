Uyu ey gönlüm uyu Hasretlerin yanında Uyu ey bahtım uyu Karanlığın koynunda Bunca yıldır yaşıyorsun Dertten başka ne gördün Her sevgili uğruna Günde bin defa öldüm Bunca yıldır yaşıyorsun Ne verdin ne istersin Uyan artık uyan gönlüm Her çileyi sen çektin Yarınlar bugündedir Fark etmedin mi hala Sen yine uyuyorsun Dertlerle doya doya Gerçekler bugündedir Fark etmedin mi hala Sen yine uyuyorsun Dertleri saya saya Sabret gönlüm sabret Sabrın sonu alamet Diye diye belki de Kopar bir gün kıyamet Her gelen gençliğimden Bir şey çaldı götürdü Uyan da bak nicelerin Beli böyle büküldü Her şeyin bir kararı var Fazlası var azı var Uyan artık deli gönlüm Cana gelmeden zarar