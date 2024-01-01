Vaktinde Gel Sevgilim Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Vaktinde Gel Sevgilim
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Ne aşkıma inanır
Ne çağrıma uyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Ne aşkıma inanır
Ne çağrıma uyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Kara haber tez gelir
Sen de bir gün duyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Kara haber tez gelir
Sen de bir gün duyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Kim yenmiş ki dünyada
Ben yeneyim kaderi
Seviyor, bekliyorum
Seni yıllardan beri
Kim yenmiş ki dünyada
Ben yeneyim kaderi
Seviyor, bekliyorum
Seni yıllardan beri
Aşk mevsimi gidince
Bir daha dönmez geri
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Aşk mevsimi gidince
Bir daha dönmez geri
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın