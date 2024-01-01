Orhan Gencebay

Ne aşkıma inanır Ne çağrıma uyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Ne aşkıma inanır Ne çağrıma uyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Kara haber tez gelir Sen de bir gün duyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Kara haber tez gelir Sen de bir gün duyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Kim yenmiş ki dünyada Ben yeneyim kaderi Seviyor, bekliyorum Seni yıllardan beri Kim yenmiş ki dünyada Ben yeneyim kaderi Seviyor, bekliyorum Seni yıllardan beri Aşk mevsimi gidince Bir daha dönmez geri Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Aşk mevsimi gidince Bir daha dönmez geri Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın