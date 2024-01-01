Hoş Seda 1 Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Hoş Seda 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Hoş Seda 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hoş Seda 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Hoş Seda 1
-
Ne aşkıma inanır
Ne çağrıma uyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Ne aşkıma inanır
Ne çağrıma uyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Kara haber tez gelir
Sen de bir gün duyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Kara haber tez gelir
Sen de bir gün duyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Kim yenmiş ki dünyada
Ben yeneyim kaderi
Seviyor, bekliyorum
Seni yıllardan beri
Kim yenmiş ki dünyada
Ben yeneyim kaderi
Seviyor, bekliyorum
Seni yıllardan beri
Aşk mevsimi gidince
Bir daha dönmez geri
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Aşk mevsimi gidince
Bir daha dönmez geri
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yâd eller aldı beni
Taşlara çaldı beni
Yardan ayırdı felek
Gurbete saldı beni
**
Nakarat:
Yol verin geçeyim dumanlı dağlar
Dağların ardında nazlı yar ağlar
**
Düştüm onulmaz derde
Nerde yiğidim nerde
Yol uzun gurbet acı
Dağlar var ara yerde
-
Tel tel taradım zülfünü
Tellerine gül bağladım
Göğsündeki gonca gülün
Yaprağına tül bağladım
**
Nakarat:
Teneni teneni ten nen nen nen ni yâr
Yaprağına tül bağladım
**
Girdim bir gül bahçesine
Gül topladım bohçasına
Âşık oldum lehçesine
Divan durup el bağladım
-
Ne demiştin niçin caydın sözünden
Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı
Ah vefâsız anlıyorum gözünden
O bakış bir an mıydı o gülüş yalan mıydı
Hangi kara kedi ayırdı bizi
Seni hercai seni hani sevmiştin beni
-
Avuçlarımda hâlâ
Sıcaklığın var inan
"Unuttum" dese dilim
Yalan, billahi yalan
Hasretindir içimde hep
Alev alev yanan
"Unuttum" dese dilim
Yalan, billahi yalan
Avuçlarımda hâlâ
Sıcaklığın, sıcaklığın
Sıcaklığın var inan
Avuçlarımda hâlâ
Sıcaklığın, sıcaklığın
Sıcaklığın var inan
"Unuttum" dese dilim
Yalan, yalan, yalan
Billahi yalan
Vallahi yalan
"Unuttum" dese dilim
Yalan, yalan, yalan
Billahi yalan
Billahi yalan
Hasretindir içimde
Hep alev, hep alev
Hep alev alev yanan
"Unuttum" dese dilim
Yalan, yalan, yalan
Billahi yalan
Vallahi yalan
-
Batan gün kana benziyor
Yaralı cana benziyor
Esmerim, vay vay
***
Batan gün kana benziyor
Yaralı cana benziyor
Esmerim, vay vay
***
Ah ediyor bir gül için
Şu bülbül bana benziyor
Vah, benim garip gönlüm
***
Ah ediyor bir gül için
Şu bülbül bana benziyor
Vah, benim garip gönlüm
***
Gece kapladı her yeri
Keder sardı dereleri
Esmerim, vay vay
***
Gece kapladı her yeri
Keder sardı dereleri
Esmerim, vay vay
***
Düşman değil, sevda açtı
Sinemdeki yareleri
Vah, benim garip gönlüm
***
Düşman değil, sevda açtı
Sinemdeki yareleri
Vah, benim garip gönlüm
***
İşte, seni seven benim
Senin aşkınla ölen
İşte, seni seven benim
Senin aşkınla ölen
***
Günah ise gönül çekmek
Vur boynumu, ben öleyim
Kıyma bana güzelim
***
Günah ise gönül çekmek
Vur boynumu, ben öleyim
Kıyma bana güzelim
***
Güzeller içinde teksin
Gönül hep sevdanı çeksin
Güzeller içinde teksin
Gönül hep sevdanı çeksin
***
Biliyorum, en sonunda
Beni sen öldüreceksin
Kıyma bana güzelim
***
Biliyorum, en sonunda
Seni ben öldüreceğim
Kıyma bana güzelim