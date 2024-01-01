Orhan Gencebay

Vaktinde Gel Ne aşkıma inanır Ne çağrıma uyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Ne aşkıma inanır Ne çağrıma uyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Kara haber tez gelir Sen de bir gün duyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Kara haber tez gelir Sen de bir gün duyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Kim yenmiş ki dünyada Ben yeneyim kaderi Seviyor, bekliyorum Seni yıllardan beri Kim yenmiş ki dünyada Ben yeneyim kaderi Seviyor, bekliyorum Seni yıllardan beri Aşk mevsimi gidince Bir daha dönmez geri Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Aşk mevsimi gidince Bir daha dönmez geri Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın

Yadeller Aldı Beni Yâd eller aldı beni Taşlara çaldı beni Yardan ayırdı felek Gurbete saldı beni ** Nakarat: Yol verin geçeyim dumanlı dağlar Dağların ardında nazlı yar ağlar ** Düştüm onulmaz derde Nerde yiğidim nerde Yol uzun gurbet acı Dağlar var ara yerde

Tel tel Taradım zülfünü Tel tel taradım zülfünü Tellerine gül bağladım Göğsündeki gonca gülün Yaprağına tül bağladım ** Nakarat: Teneni teneni ten nen nen nen ni yâr Yaprağına tül bağladım ** Girdim bir gül bahçesine Gül topladım bohçasına Âşık oldum lehçesine Divan durup el bağladım

Ne Demiştin Niçin Caydın Sözünden Ne demiştin niçin caydın sözünden Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı Ah vefâsız anlıyorum gözünden O bakış bir an mıydı o gülüş yalan mıydı Hangi kara kedi ayırdı bizi Seni hercai seni hani sevmiştin beni

Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var Avuçlarımda hâlâ Sıcaklığın var inan "Unuttum" dese dilim Yalan, billahi yalan Hasretindir içimde hep Alev alev yanan "Unuttum" dese dilim Yalan, billahi yalan Avuçlarımda hâlâ Sıcaklığın, sıcaklığın Sıcaklığın var inan Avuçlarımda hâlâ Sıcaklığın, sıcaklığın Sıcaklığın var inan "Unuttum" dese dilim Yalan, yalan, yalan Billahi yalan Vallahi yalan "Unuttum" dese dilim Yalan, yalan, yalan Billahi yalan Billahi yalan Hasretindir içimde Hep alev, hep alev Hep alev alev yanan "Unuttum" dese dilim Yalan, yalan, yalan Billahi yalan Vallahi yalan