Orhan Gencebay

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Vazgeç gönlüm sen bu aşktan
Vazgeç gönlüm sen bu aşktan
Sana kıymet veren mi var?
Sana kıymet veren mi var?
***
Unut dertten zevk almayı
Unut dertten zevk almayı
Seni ancak seven anlar
Seni ancak seven anlar
***
Kapat çile kapısını
Girmesin o vefasızlar
Dünya denen şu hanede
Elbet seni biri anlar
***
Sen attın bu kördüğümü
Sen attın bu kördüğümü
Çare sende bende değil
Çare sende bende değil
***
Kör olsun şu aşkın gözü
Kör olsun şu aşkın gözü
Hata bende sende değil
Hata bende sende değil
***
Kapat çile kapısını
Girmesin o vefasızlar
Dünya denen şu hanede
Elbet seni biri anlar
-
Hangi dala el attık da, kurumadı ki
Hangi yare sevsin diye kul olmadık ki
Aylar, yıllar geldi geçti, fark edemedik
Gönlümüzce bir sevgili bulamadık ki
***
Aylar, yıllar geldi geçti, fark edemedik
Gönlümüzce bir sevgili saramadık ki, bulamadık ki
***
Felek bizde, biz felekte kusur ararken
Talihe bak, sırt çevirdi durup dururken
Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken
Yediğimiz silleleri sayamadık ki, sayamadık ki
***
Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken
Gönlümüzce bir sevgili, bulamadık ki, saramadık ki
***
Her silleden bir tecrübe, bir fikir aldık
Bazen öyle gün gördük ki, şaşırdık kaldık
Hakikatler yordu bizi, hayale daldık
Hayalde de mutluluğu saramadık ki
***
Gerçeklerden biraz kaçıp rüyaya daldık
Rüyada da bir sevgili saramadık ki, bulamadık ki
***
Biz felekte, felek bizde kusur ararken
Talihe yine sırt çevirdi durup dururken
Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken
Yediğimiz silleleri sayamadık ki, sayamadık ki
***
Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken
Gönlümüzce bu aleme, doyamadık ki, doyamadık ki
-
Sanma sakın şu dünyada bir sen dertlisin
Sanma sakın şu dünyada bir sen dertlisin
Dertsiz olan ömrü gönül bence neylesin
Dertsiz olan ömrü gönül bence neylesin
Söyle neylesin?
***
En büyük dert, dertlerin bitmesidir
En büyük dert, dertlerin bitmesidir
Sen benim dertlerimin en güzelisin
En güzelisin
***
Bir nefeslik ömrüm kalsa
Ecelim aşkından olsa
Sen benim şu dünyamdaki
En güzel dertsin
En güzel dertsin
Tek sevdiğimsin
***
Her acıda bir tecrübe, bir gaye vardır
Her acının arkasında bir gaye vardır
Her şey gibi derdin çoğu ömre zarardır
Her şey gibi acının da çoğu zarardır
Çoğu zarardır
***
Seviyorsan bir karar ver vakit geçmeden
Seviyorsan bir karar ver vakit geçmeden
Viran olan gönlün kime ne hayrı vardır
Ne hayrı vardır
***
Bir nefeslik ömrüm kalsa
Ecelim aşkından olsa
Sen yine şu dertlerimin
En güzel dertsin
En güzel dertsin
Tek sevdiğimsin
***
Tek sevdiğimsin
Tek sevdiğimsin
-
Kara toprak beni de bas bağrına
Ümidim yok çıkmak için yarına
Kim dayanır bu acının kahrına, kahrına
Gayrı artık bağrım bana yar oldu, yar oldu, yar oldu
Beni yardan ayıranlar ettiğinden ne buldu, ne buldu, ne buldu
Bir gün bu alemden göçüp gidersem
Bil ki sebep senin cefan olmuştur
Sanma suçlu olan kaderimizdir
En büyük darbeyi bana aşkın vurmuştur
Çekemez oldum aşkı bize ne verdi
Mutluluk yollarında çare tükendi
Hiç ayrılık yok diye yemin ederken
Eller bizi nasıl da ayırıverdi
Hiç ayrılık yok diye yemin ederken
Eller bizi nasıl da ayırıverdi
Sensiz var olmanın ne anlamı var
Söyle şimdi nasıl yaşayacağım
Beni can evimden vuran sevdiğim
Zorda olsa sensizliğe alışacağım
Çekemez oldum aşkı bize ne verdi
Mutluluk yollarında çare tükendi
Hiç ayrılık yok diye yemin ederken
Eller bizi nasıl da ayırıverdi
Hiç ayrılık yok diye yemin ederken
Eller bizi nasıl da ayırıverdi
-
İşte sevgi işte aşk
Dilediğince al senin olsun
İşte sevgi işte aşk
Dilediğince al senin olsun
***
Kır gönlünün zincirini
Neşe mutluluk sar senin olsun
Kır gönlünün zincirlerini
Neşe mutluluklar senin olsun
***
Senin benim olsun, bizim olsun
Unut acıları dünün olsun
Gün bugündür bugün
Ne dün ne yarın
Sev gönülden bu hayat
Sev bizim olsun
***
Senin benim olsun, bizim olsun
Unut acıları dünün olsun
Gün bugündür bugün
Ne dün ne yarın
Sev gönülden bu hayat
Sev bizim olsun
***
Her günde bir müjdenin
Gizliliği var bulmasını bil
Her günde bir mutluluk
Müjdesi vardır bulmasını bil
***
Sen yeter ki kıymet verip
Seni seveni sevmesini bil
Sen yeter ki kaybetmeden
Seni seveni sevmesini bil
***
Senin benim olsun, bizim olsun
Unut acıları dünün olsun
Gün bugündür bugün
Ne dün ne yarın
Sev gönülden bu hayat
Sev bizim olsun
***
Senin benim olsun, bizim olsun
Unut acıları dünün olsun
Gün bugündür bugün
Ne dün ne yarın
Sev gönülden bu hayat
Sev bizim olsun
-
Of of, of, of, of
***
Her nereye baksam seni buluyorsam
Her derdime ortak seni ediyorsam
Tanrımdan sonra sen taptığım diyorsam
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime?
***
Her gün ağlıyorsam, her gün yanıyorsam
Her an anılarda senle yaşıyorsam
Bu perişan hâlim sence bir gurursa, ben yaptım diyorsam
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline?
***
Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime
Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime
Gönülden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne?
İçmeden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne?
***
Of of, of, of, of
***
Sevenin gerçeği aşkıdır demiştim
Benim tek gerçeğim olmak istemiştin
Ve sen bir isterken bense bin vermiştim
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime?
***
Kim bilir kaç âşık bekliyor sırada
Kim bilir kaç kırık kalp var şu yollarda
Ve sen üstlerine basıp da geçerken ben yaptım diyorsan
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline?
***
Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim
Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim
Beddua değil bu, sev de gör dilerim
Sen de sev ben gibi, aşkı tat dilerim
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Zaman akıp gider durulmadan
Ne sual ne cevap bulunmadan
Biz onun içinde yitip kahroluruz
Bize yaşamak yok yorulmadan
Bilirim hayatın güzelliğini
Bilirim sevenin ne çektiğini
Dertler bizim için, sevmek bizim için
İşte gelde yaşa kahrolmadan
Kimi aşktan yorgun, kimide hayattan
Kimi feryat ediyor aşksız yaşamaktan
Ben ömür yolunu koşarak geçerken
Gönlümde hal kalmadı seni aramaktan
Gönül yorgun düştü seni aramaktan
Gönlüm yorgun düştü seni aramaktan
Ümit bekleyiş bir hasret aramak
Sevmek bulanık bir denize dalmak
Kader tüm hayatın olaylar zinciri
En büyük gerçekse olup olmamak
En büyük gerçekse olup olmamak
Aşkınla anladım varolduğumu
Sen öğrettin benim ben olduğumu
Sevmek bizim için, dertler bizim için
Herkes duysun sana kul olduğumu
Kimi aşktan yorgun kimide hayattan
Kimi feryat ediyor aşksız yaşamaktan
Ben ömür yolunu koşarak geçerken
Gönlümde hal kalmadı seni aramaktan
Gönlüm yorgun düştü seni aramaktan