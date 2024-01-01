Orhan Gencebay

Vazgeç Gönlüm (Yeni) Vazgeç gönlüm sen bu aşktan Vazgeç gönlüm sen bu aşktan Sana kıymet veren mi var? Sana kıymet veren mi var? *** Unut dertten zevk almayı Unut dertten zevk almayı Seni ancak seven anlar Seni ancak seven anlar *** Kapat çile kapısını Girmesin o vefasızlar Dünya denen şu hanede Elbet seni biri anlar *** Sen attın bu kördüğümü Sen attın bu kördüğümü Çare sende bende değil Çare sende bende değil *** Kör olsun şu aşkın gözü Kör olsun şu aşkın gözü Hata bende sende değil Hata bende sende değil *** Kapat çile kapısını Girmesin o vefasızlar Dünya denen şu hanede Elbet seni biri anlar

Aşk Layık Olanda Kalmalı Meğer ne boş heveslere kapılmışım *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı ** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım

İnadım İnat Bir yanım sarmak ister Bir yanım uzaklarda Bir yanım hasretinle Yanar delice *** Bir yanım sormak ister Bir yanım tuzaklarda Bir yanım hasretinle Bir yanım gurbet *** Bulur beni sonunda aşk Olur ya alır beni Sana boyun eğmeden *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** Bir yanım sarmak ister Bir yanım tuzaklarda Bir yanım hasretinle Bir yanım gurbet *** Bulur beni sonunda aşk Olur ya alır beni Sana boyun eğmeden *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak