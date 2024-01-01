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7/24 Dinle Yonca Lodi

Yonca Lodi Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Yonca Lodi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Yonca Lodi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yonca Lodi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Yonca Lodi

  • Vazgeç Gönlüm (Yeni)

  • Aşk Layık Olanda Kalmalı

  • İnadım İnat

  • Memleketim

  • Fal

  • Sana Bir Şey Olmasın

  • Ben Böyleyim

  • Seni Özledim

  • Yaralıyam

  • Zorlama Beni

  • Sisler İçinde

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