Orhan Gencebay

Ufukta gün bitince isyanım başlar benim Karanlığa karışır gözümde yaşlar benim Korkulu bir rüyadır şu bitmeyen geceler Hep bu his bu duygu ile geçiyor bak seneler, seneler *** Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir Veda edeceksen et zaman kalmayabilir Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir Veda edeceksen et zaman kalmayabilir *** Dert ne birdir nede bin, feryadıma kulak ver Bana en son darbeyi vurmadan geceler Geceler ah Ah geceler *** Bir kumar değilse nedendir bu kaybediş? Bir zulüm değilse nedir bu kahrediş? Kaybolan gençlik mi, hayat mıdır bilemem? Sana bu aşk yollarında mutsuzluğu dilemem, dilemem *** Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir Veda edeceksen et zaman kalmayabilir Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir Veda edeceksen et zaman kalmayabilir *** Dert ne birdir nede bin, feryadıma kulak ver Bana en son darbeyi vurmadan geceler Geceler ah Ah geceler