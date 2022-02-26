Veda Edeceksen Et Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Veda Edeceksen Et
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Ufukta gün bitince isyanım başlar benim
Karanlığa karışır gözümde yaşlar benim
Korkulu bir rüyadır şu bitmeyen geceler
Hep bu his bu duygu ile geçiyor bak seneler, seneler
***
Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir
Veda edeceksen et zaman kalmayabilir
Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir
Veda edeceksen et zaman kalmayabilir
***
Dert ne birdir nede bin, feryadıma kulak ver
Bana en son darbeyi vurmadan geceler
Geceler ah
Ah geceler
***
Bir kumar değilse nedendir bu kaybediş?
Bir zulüm değilse nedir bu kahrediş?
Kaybolan gençlik mi, hayat mıdır bilemem?
Sana bu aşk yollarında mutsuzluğu dilemem, dilemem
***
Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir
Veda edeceksen et zaman kalmayabilir
Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir
Veda edeceksen et zaman kalmayabilir
***
Dert ne birdir nede bin, feryadıma kulak ver
Bana en son darbeyi vurmadan geceler
Geceler ah
Ah geceler