Orhan Gencebay

Bir gönülde iki aşkın yeri yoktur diye sana söylemiştim Ey sevgilim, ey vefasız, bir mecnunun bir leylası olur demiştim Of of of ooff, of of of ooff, of of of ooff, of of of ooff *** Bu nasıl sevdadır ya rab bu nasıl kader Ya yeniden yarat beni ya da sabır ver Vefasız aşkın ecelden ne farkı var ki Ya canımı al ya da beni bana geri ver (bana yol göster) *** Aşk seven iki gönlün bir beden olmasıdır En güzel aşkı senle paylaşmak istemiştim *** Dökülen her damlanın ne günahı var Olacaksın sanma sende bahtiyar Her anında bir ömürlük acı çektirdin Parça parça şu gönlümün intizarı var *** Bu nasıl sevdadır ya rab bu nasıl kader Ya yeniden yarat beni ya da sabır ver Vefasız aşkın ecelden ne farkı var ki Ya canıma ya da beni bana geri ver (bana yol göster) *** Aşk seven iki gönlün bir beden olmasıdır En güzel aşkı senle paylaşmak istemiştim Bir ömrü beraberce paylaşmak istemiştim