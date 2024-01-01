Vefasız Aşk Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Vefasız Aşk
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Bir gönülde iki aşkın yeri yoktur diye sana söylemiştim
Ey sevgilim, ey vefasız, bir mecnunun bir leylası olur demiştim
Of of of ooff, of of of ooff, of of of ooff, of of of ooff
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Bu nasıl sevdadır ya rab bu nasıl kader
Ya yeniden yarat beni ya da sabır ver
Vefasız aşkın ecelden ne farkı var ki
Ya canımı al ya da beni bana geri ver (bana yol göster)
***
Aşk seven iki gönlün bir beden olmasıdır
En güzel aşkı senle paylaşmak istemiştim
***
Dökülen her damlanın ne günahı var
Olacaksın sanma sende bahtiyar
Her anında bir ömürlük acı çektirdin
Parça parça şu gönlümün intizarı var
***
Bu nasıl sevdadır ya rab bu nasıl kader
Ya yeniden yarat beni ya da sabır ver
Vefasız aşkın ecelden ne farkı var ki
Ya canıma ya da beni bana geri ver (bana yol göster)
***
Aşk seven iki gönlün bir beden olmasıdır
En güzel aşkı senle paylaşmak istemiştim
Bir ömrü beraberce paylaşmak istemiştim