Orhan Gencebay

Ne talihim güldü, ne de kaderim Her gün gibi bugün yine dünden beterim Bir yanda vicdanım, bir yanda sensin Aşkının mahkumu oldum, azap çekerim Bu azabı senden değil Vicdanımdan çekiyorum Bu azabı senden değil Vicdanımdan çekiyorum Yerden yere vursan yine Deli gibi seviyorum, seviyorum, seviyorum Kırmayalım günah, kalplerimizi Neden zehredelim söyle günlerimizi? Mutluluk seninle benim elimde Korkarım ki zalim kader ayırır bizi Bu azabı senden değil Vicdanımdan çekiyorum Bu azabı senden değil Vicdanımdan çekiyorum Biliyorsun ben de seni Deli gibi seviyorum, seviyordum, seviyorum