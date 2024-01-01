Vicdan Azabı Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Vicdan Azabı
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Ne talihim güldü, ne de kaderim
Her gün gibi bugün yine dünden beterim
Bir yanda vicdanım, bir yanda sensin
Aşkının mahkumu oldum, azap çekerim
Bu azabı senden değil
Vicdanımdan çekiyorum
Bu azabı senden değil
Vicdanımdan çekiyorum
Yerden yere vursan yine
Deli gibi seviyorum, seviyorum, seviyorum
Kırmayalım günah, kalplerimizi
Neden zehredelim söyle günlerimizi?
Mutluluk seninle benim elimde
Korkarım ki zalim kader ayırır bizi
Bu azabı senden değil
Vicdanımdan çekiyorum
Bu azabı senden değil
Vicdanımdan çekiyorum
Biliyorsun ben de seni
Deli gibi seviyorum, seviyordum, seviyorum