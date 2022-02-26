Ya Evde Yoksan Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Ya Evde Yoksan
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Aşkınla ne garip hallere düştüm
Her şeyim tamam da bir sendin noksan
Yağmur yaş demeden yollara düştüm
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum
Ne olur bir yerden karşıma çıksan
Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Aşkınla ne garip hallere düştüm
Her şeyim tamam da, bir sendin noksan
Yağmur yaş demeden yollara düştüm
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Elbisem gündelik, pabucum delik
Haberin olsa da sobayı yaksan
Yağmur iliğime geçti üstelik
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Sarhoşsan kapını çaldığım anda
Saç baş darmadağın, açık saçıksan
Bir de ufak rakı varsa masanda
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Sabahlara kadar içsek, sevişsek
Ne ben işe gitsem, ne sen ayılsan
Derin bir uykunun dibine düşsek
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Ne kadar üşüdüm, nasıl acıktım
İlk önce sıcacık banyoya soksan
Sanırsın şu anda denizden çıktım, of
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Yanlış mı aklımda kalmış acaba?
Muhabbet sokağı, numara 90
Boşa mı gidecek bu kadar çaba?
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum
Ne olur bir yerden karşıma çıksan
Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Ya evde yoksan
Ya evde yoksan
Ya evde yoksan
Ya evde yoksan
Ya evde yoksan