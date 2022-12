Orhan Gencebay

Aşkınla ne garip hallere düştüm Her şeyim tamam da bir sendin noksan Yağmur yaş demeden yollara düştüm İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum Ne olur bir yerden karşıma çıksan Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Aşkınla ne garip hallere düştüm Her şeyim tamam da, bir sendin noksan Yağmur yaş demeden yollara düştüm İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Elbisem gündelik, pabucum delik Haberin olsa da sobayı yaksan Yağmur iliğime geçti üstelik İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Sarhoşsan kapını çaldığım anda Saç baş darmadağın, açık saçıksan Bir de ufak rakı varsa masanda İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Sabahlara kadar içsek, sevişsek Ne ben işe gitsem, ne sen ayılsan Derin bir uykunun dibine düşsek İçim ürperiyor, ya evde yoksan İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Ne kadar üşüdüm, nasıl acıktım İlk önce sıcacık banyoya soksan Sanırsın şu anda denizden çıktım, of İçim ürperiyor, ya evde yoksan İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Yanlış mı aklımda kalmış acaba? Muhabbet sokağı, numara 90 Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum Ne olur bir yerden karşıma çıksan Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Ya evde yoksan Ya evde yoksan Ya evde yoksan Ya evde yoksan Ya evde yoksan