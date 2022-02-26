Yağmur Olsan Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Yağmur Olsan
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Yağmur olsan bir damlacık yağamazsın ki
Aşka benim gönlüm gibi bakamazsın ki
Sen sevmekten, sevilmekten anlamazsın ki
Sen sevmekten, sevilmekten anlamazsın ki
Gönlüm seni sevip nasıl kahrolmasın ki?
Gönlüm seni sevip nasıl kahrolmasın ki?
***
Ben mi yarattım aşkı, sevdayı, çileyi, derdi?
Ben mi yarattım aşkı, sevdayı, çileyi, derdi?
Bir yâr istedim yüce tanrımdan
Bak seni verdi
Bir yâr istedim yüce tanrımdan
Bak neler verdi
Verdi, verdi, verdi dert verdi
***
Dinlediğim her şarkı bir aşk hikâyesi
Anladım ki, bu dünya bir dert meyhanesi
Gelen içer, giden içer kaçmış neşesi
Gelen arar giden sorar "Sevda neresi?"
Kimse bilmez nedense bu meçhul adresi
Kimse bilmez nedense bu meçhul adresi
***
Ben mi yarattım aşkı, sevdayı, çileyi, derdi?
Ben mi yarattım aşkı, sevdayı, çileyi, derdi?
Bir yâr istedim yüce tanrımdan
Bak seni verdi
Bir yâr istedim yüce tanrımdan
Bak neler verdi
Verdi, verdi, verdi dert verdi