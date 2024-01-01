Orhan Gencebay

Yağmur olsan bir damlacık yağamazsın ki Aşka benim gönlüm gibi bakamazsın ki Sen sevmekten, sevilmekten anlamazsın ki Sen sevmekten, sevilmekten anlamazsın ki Gönlüm seni sevip nasıl kahrolmasın ki? Gönlüm seni sevip nasıl kahrolmasın ki? *** Ben mi yarattım aşkı, sevdayı, çileyi, derdi? Ben mi yarattım aşkı, sevdayı, çileyi, derdi? Bir yâr istedim yüce tanrımdan Bak seni verdi Bir yâr istedim yüce tanrımdan Bak neler verdi Verdi, verdi, verdi dert verdi *** Dinlediğim her şarkı bir aşk hikâyesi Anladım ki, bu dünya bir dert meyhanesi Gelen içer, giden içer kaçmış neşesi Gelen arar giden sorar "Sevda neresi?" Kimse bilmez nedense bu meçhul adresi Kimse bilmez nedense bu meçhul adresi *** Ben mi yarattım aşkı, sevdayı, çileyi, derdi? Ben mi yarattım aşkı, sevdayı, çileyi, derdi? Bir yâr istedim yüce tanrımdan Bak seni verdi Bir yâr istedim yüce tanrımdan Bak neler verdi Verdi, verdi, verdi dert verdi