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7/24 Dinle Bi Tanem

Bi Tanem Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Bi Tanem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Bi Tanem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bi Tanem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Bi Tanem

  • Yağmur Olsan

  • Ah Çeke Çeke

  • Bilseydim

  • Bi Tanem

  • Deli Gönül

  • Namerdim

  • Olmaz Olmaz

  • Sana Yandım

  • Tez Gel

  • Yaralım

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