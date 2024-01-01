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Zengin Olursam Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Zengin Olursam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Zengin Olursam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zengin Olursam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Zengin Olursam

  • Yakılacak Yara

  • Yas mı Var

  • Bu Şehir

  • Yastığım Taş Olmuş

  • Sigarayı Bıraktım

  • Layık Mı Gördün

  • Yağ Yağmur

  • Duyuramam

  • Ayrılacağım

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