Orhan Gencebay

Yakılacak yara bu Yandırır diye içtim Dudakların şarabı Andırır diye içtim *** Kahroldum gidişine İçtim peşi peşine Gönlüm senin işine Son verir diye içtim *** Vurduğun günden beri Sormadın derbederi Ateş ettiğin yeri Söndürür diye içtim *** Ne hal bildin ne hatır Yazmadın tek bir satır Senin gibi aldatır Kandırır diye içtim *** Yokluğun hışım gibi Bastırdı kışım gibi Seni de başım gibi Döndürür diye içtim