Zengin Olursam Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Zengin Olursam
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Yakılacak yara bu
Yandırır diye içtim
Dudakların şarabı
Andırır diye içtim
***
Kahroldum gidişine
İçtim peşi peşine
Gönlüm senin işine
Son verir diye içtim
***
Vurduğun günden beri
Sormadın derbederi
Ateş ettiğin yeri
Söndürür diye içtim
***
Ne hal bildin ne hatır
Yazmadın tek bir satır
Senin gibi aldatır
Kandırır diye içtim
***
Yokluğun hışım gibi
Bastırdı kışım gibi
Seni de başım gibi
Döndürür diye içtim
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Yas mı varda mahallede karaları giyinmişler
Yas mı varda mahallede karaları giyinmişler
***
Kimseler evde kalmamış kapıları kitlemişler
Kimseler evde kalmamış kapıları kitlemişler
Ne oldu yarım ne oldu sana
Bak ben geldim uyansana
Dağları aştım sana koştum
Kalk boynuma sarılsana
Noldu anam noldu sana
İşte geldim uyansana
Yolları aştım sana koştum kalk boynuma sarılsana
***
Kurban olam güzel yarım böyle cansız durmasana
Senden başka kimim var ki beni sensiz koyma sana
Ne oldu yarım ne oldu sana
Bak ben geldim uyansana
Dağları aştım sana koştum kalk boynuma sarılsana
Noldu anam noldu sana
İşte geldim uyansana yolları aştım sana koştum
Kalk boynuma sarılsana
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