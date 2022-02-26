Orhan Gencebay

Yalnız değilsin, yalnız değilsin Doğduğun güne bak, yalnız değilsin Geçtiğin yola bak, bir sen değilsin Yalnız değilsin *** Sevilirken severken Ağlıyorken gülerken Son nefesi bile inanıp veriyorken Yalnız değilsin Son nefesi bile inanıp veriyorken Yalnız değilsin *** İşlediğin suçlardan, ettiğin yardımlardan Her engeli aşıp yürüdüğün bu yolda yalnız değilsin Mademki yaşıyorsun, tek başına değilsin Herkes gibi bütünden kopan parçasın, yalnız değilsin Yalnız değilsin *** Seni çok seviyorum Kaderimsin biliyorum Hep seni düşünüp seninle yaşıyorum Yalnız değilim Hep seni düşünerek seninle yaşıyorum Yalnız değilim *** Baharda kara kışta, mevsim mevsim bakışta Kaderin ördüğü aşk dolu nakıştayım, yalnız değilim Mademki yaşıyorum, tek başıma değilim Senin gibi bütünden kopan parçayım, yalnız değilim Yalnız değilsin