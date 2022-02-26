Yalnız Değilsin Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Yalnız Değilsin
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Yalnız değilsin, yalnız değilsin
Doğduğun güne bak, yalnız değilsin
Geçtiğin yola bak, bir sen değilsin
Yalnız değilsin
***
Sevilirken severken
Ağlıyorken gülerken
Son nefesi bile inanıp veriyorken
Yalnız değilsin
Son nefesi bile inanıp veriyorken
Yalnız değilsin
***
İşlediğin suçlardan, ettiğin yardımlardan
Her engeli aşıp yürüdüğün bu yolda yalnız değilsin
Mademki yaşıyorsun, tek başına değilsin
Herkes gibi bütünden kopan parçasın, yalnız değilsin
Yalnız değilsin
***
Seni çok seviyorum
Kaderimsin biliyorum
Hep seni düşünüp seninle yaşıyorum
Yalnız değilim
Hep seni düşünerek seninle yaşıyorum
Yalnız değilim
***
Baharda kara kışta, mevsim mevsim bakışta
Kaderin ördüğü aşk dolu nakıştayım, yalnız değilim
Mademki yaşıyorum, tek başıma değilim
Senin gibi bütünden kopan parçayım, yalnız değilim
Yalnız değilsin