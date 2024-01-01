Orhan Gencebay

-
Yanar yine bu yürek
Kanar yine bu yürek
Seni kendi canı gibi
Sever yine bu yürek
Seni kendi canı gibi
Sever yine bu yürek
Kalbimi kırsan bile
Terk edip gitsen bile
Yemini bozsan bile
Arar seni bu yürek
Aşkımı vursan bile
Katilim olsan bile
Başka yâr bulsan bile
Sorar seni bu yürek
Ağla gönlüm, yan gönlüm
Giden gelir san, gönlüm
O yâr benim diye, diye
Hâlâ buna kan, gönlüm
O yâr benim diye, diye
Hâlâ ona kan, gönlüm
Kalbimi kırsan bile
Terk edip gitsen bile
Yemini bozsan bile
Arar seni bu yürek
Aşkımı vursan bile
Katilim olsan bile
Başka yâr bulsan bile
Sorar seni bu yürek
-
Siz Almina'yı tanıyor musunuz?
Tabi Ki tanımıyorsunuz ama şimdi tanışacaksınız
Ve siz de onu benim gibi çok seveceksiniz
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
Almina
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
***
Son günlerde ne yüzüme bakıyor
Ne bir selam veriyorsun Almina
Zahmet edip ne elimi sıkıyor
Ne bir hatır soruyorsun Almina
Ne bir hatır soruyorsun Almina
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
***
Madem hızlı yaşamayı severdin
Neden bana yar olmaya söz verdin
Cambaz gibi kalpten kalbe tel gerdin
Maceraya yürüyorsun Almina
Ben yanarken hasretinin narinda
Hoyrat eller bağlar bozdu bağrında
Ben aklımı uğurlarken uğrunda
Sen sefalar sürüyorsun Almina
Sen sefalar sürüyorsun Almina
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
***
Koca bir yaz gelip geçti gülmeden
Ben giderim, sen insafa gelmeden
Hayatımla oynuyorsun bilmeden
Günahıma giriyorsun Almina
Günahıma giriyorsun Almina
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
***
Seni gözden seni sözden sakınıp
Sır vermedim dosta senden yakınıp
Hasretinle her gün biraz tükenip
Bittiğimi görüyorsun Almina
***
Telaşlanma kastettiysen canıma
Günden güne giriyorsun kanıma
Bir atımlık barut kaldı sonuma
Muradına eriyorsun Almina
Muradına eriyorsun Almina
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
-
Çeker gibi bakma hançeri kından
Senin de canını yakan bulunur
Senin de bir zalim gelir hakkından
Sana da bir kurşun sıkan bulunur
Canım, canım sıkan bulunur
***
Aşkımın ahıyla tutulur yakan
Alıcı kuş kadar sürmez, sürmez fiyakan
Senin de gözünü yaşlı bırakan
Senin de boynunu büken, büken bulunur
***
Senin de gözünü yaşlı bırakan
Senin de boynunu büken, büken bulunur
***
Çeker gibi bakma hançeri kından
Senin de canını yakan bulunur
Senin de bir zalim gelir hakkından
Sana da bir kurşun sıkan bulunur
Canım, canım sıkan bulunur
***
Merhamet olmazsa kalp kiracında
Tahtında kurtaramaz seni tacında
Bir kara sevdanın dar ağacında
Senin de ipini çeken, çeken bulunur
***
Bir kara sevdanın dar ağacında
Senin de ipini çeken, çeken bulunur
***
Senin de gözünü yaşlı bırakan
Senin de boynunu büken, büken bulunur
***
Çeker gibi bakma hançeri kından
Senin de canını yakan bulunur
Senin de bir zalim gelir hakkından
Sana da bir kurşun sıkan bulunur
Canım, canım sıkan bulunur
Bulunur canım bulunur
-
Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan
Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan
Yedi düvel elinden, kim kurtardı bu yurdu
Mehmetçik değil miydi, Laz'ı, Çerkez'i, Kürt'ü
***
Asırlardır dinmedi, bir bölücü ninnisi
Aynı dinden değil mi, Alevisi, Sünnisi
Geçin o sınıfları, geçin kardeşim geçin
Barışta buluşalım, mutlu Türkiye için
***
Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan
Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan
Nefreti yok edelim, gel sen de katıl bize
İntikam eşkıyası, sevgiyle gelir dize
***
Yedi düvel elinden, kim kurtardı bu yurdu
Mehmetçik değil miydi, Laz'ı, Çerkez'i, Kürt'ü
Hangimizin ecdadı, feda olmadı yurda
Hangi bahçeden bir gül, solmadı bu uğurda
***
Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan
Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan
Nefreti yok edelim, gel sen de katıl bize
İntikam eşkıyası, sevgiyle gelir dize
Sevgiyle gelir dize, sevgiyle gelir dize
***
Asırlardır dinmedi, bir bölücü ninnisi
Aynı dinden değil mi, Alevisi, Sünnisi
Bin kere lanet olsun, yezit denen deliye
Muhabbetle bağlıyız, Muhammed'e Ali'ye
***
Geçin o sınıfları, geçin kardeşim geçin
Barışta buluşalım, mutlu Türkiye için
Düşman sevindirmenin, ne âlemi var şimdi
Milletçe kenetlenip, sarılmamız kâr şimdi
***
Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan
Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan
Nefreti yok edelim, gel sen de katıl bize
İntikam eşkıyası, sevgiyle gelir dize
***
Geçin o sınıfları, geçin kardeşim geçin
Barışta buluşalım, mutlu Türkiye için
Düşman sevindirmenin, ne âlemi var şimdi
-
Bu kadar sıkıntı çekmezdim belki
Bu dertli günümde yarim olsaydı
Bu köhne meyhane yuvam değil ki, değil ki
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Titretir elimi baktığım resmin
Hasretin telini çınlatır sesin
Hiç kimse demezdi bak ne haldesin, haldesin
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Her sabah yeni bir çile sırada
Kurtulmak isterken kaldım arada
Ne işim var bilmem benim burada, burada
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Ne işim var bilmem benim burada, burada
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Ümitler gönlümden sana koşardı
Anılar albüme sığmaz taşardı
En güzel mutluluk bizle yaşardı, yaşardı
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Kederle yoğruldum acıyla piştim
Geceyle bunaldım, günle değiştim
Ben niçin sarhoşum, ben niye içtim, ah içtim
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Bir şekil verseydin sen bu esere
Böylesi yanmazdım göz göre göre
Sel sağanak düşmezdi damlalar yere, yerlere
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
***
Sel sağanak düşmezdi damlalar yere, yerlere
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
Bu akşam gidecek yerim olsaydı
Bu akşam gidecek yerim olsaydı...
-
Herkes kusur arıyor
Beğenmiyor kimseyi
Herkes kusur arıyor
Beğenmiyor kimseyi
Görmez kendi gözündeki merteği
***
Seni olduğun gibi
Görüp de şevmişim
Seni olduğun gibi
Görüp de şevmişim
Kısmetim ol diye dualar etmişim
***
Seni seviyorum
Seni istiyorum
Beni böyle kabul et sev diyorum
***
Ne çıkarsa bahtına
Razı ol şansına
İyi kötü demeden al gönül tahtına
***
Ne çıkarsa bahtına
Razı ol şansına
Kısmetine düşeni çıkart gönül tahtına
***
İnşallah sen düşersin
Benim bahtıma
İnşallah sen düşersin
Benim kara bahtıma
Senin gibi biri çıkmadı henüz karşıma
***
Arayan bulur derler
Belayı da Mevla'yı
Arayan bulur derler
Belayı da Mevla'yı
Benim yârim olsan yakarım dünyayı
***
Seni seviyorum
Seni istiyorum
Sen de beni anla hoş gör diyorum
***
Ne çıkarsa bahtına
Razı ol şansına
İyi kötü demeden al gönül tahtına
***
Ne çıkarsa bahtına
Razı ol şansına
Kısmetine düşeni çıkart gönül tahtına
-
Sevgiyle bakarsan yaralanırsın
Hakkını ararsan karalanırsın
Değmeyen bir şeyle paralanırsın
Neyi birleştirdik ki dertlerden başka
Doğruyu ispatla paralanırsın
Neyi birleştirdik ki dertlerden başka
Neyi değiştirdik ki sevgililerden başka
Neyi geliştirdik ki bencilliklerden başka
Sevgisiz bir dünyanın yalnızlıklarındayız
Neyi eleştirdik ki yanlışlıklardan başka
sevgililerden başka
(Neyi geliştirdik ki) bencilliklerden başka
(Sevgisiz bir dünyanın) yalnızlıklarındayız
(Neyi eleştirdik ki) yanlışlıklardan başka
Yerlere vurduğun baş tacın olur
Geciken adalet nefret doğurur
Bir kurşun belki de amacın olur
Neyi gücendirdik ki doğrudan başka
Bir kurşun belki de ilacın olur
Neyi gücendirdik ki doğrudan başka
Yorulur sevgililer aşklar bile yorulur
Gönül suç işlemişse elbet hesap sorulur
Vicdanlar hakem olur bir cezası bulunur
Neleri savunduk ki haksızlıklardan başka
sevgililerden başka
(Neyi geliştirdik ki) bencilliklerden başka
(Sevgisiz bir dünyanın) yalnızlıklarındayız
Neyi eleştirdik ki yanlışlıklardan başka, of, of, of
-
Bir eski mendili serdim önüme
Yaralı kalbimi koydum üstüne
Sevdana el açan aşk fakirine
Bir Tanrı selamı sadakan olsun
***
Ekmeğim aşımsın, gönül soframda
Sarılıp ısınsam bakışlarında
Gülmeyi unutmuş dudaklarıma
Bir nefes mutluluk sadakan olsun
***
Yıllardır tütmüyor sevda ocağım
Kor gibi yakıver, küller savrulsun
Hasretin sabahsız akşamlarına
Bir ümit ışığı sadakan olun, sadakan olsun
***
Yıllardır tütmüyor sevda ocağım
Kor gibi yakıver, küller savrulsun
Hasretin sabahsız akşamlarına
Bir ümit ışığı sadakan olun, sadakan olsun
***
Ekmeğim aşımsın, gönül soframda
Sarılıp ısınsam bakışlarında
Gülmeyi unutmuş dudaklarıma
Bir nefes mutluluk sadakan olsun
-
-
Çakmak çakmak gözler
Bir can yıkmak ister
Kaçan namert olsun olsun
Bana bak beni yak ister
***
Bana göre değil aşktan kaçmak
Bana göre değil gönül kırmak
Sende benim gözüm var
Beni sev beni yak ister
***
Bana göre değil aşktan kaçmak
Bana göre değil gönül kırmak
Sende benim gözüm var
Beni sev beni yak ister
***
Yapma böyle yapma
Dayanamam yapma
Bir dokunsan belki öldüm
Öldür naz yapma
***
Ne istersen iste
Bende her şey var
Sevdanın en delisi
Söyle ne kadar
***
Bana göre değil aşktan kaçmak
Bana göre değil gönül kırmak
Sende benim gözüm var
Beni sev beni yak ister
***
Bana göre değil aşktan kaçmak
Bana göre değil gönül kırmak
Sende benim gözüm var
Beni sev beni yak ister
***
Ver seni bana
Al beni sana
Aşktan başka bir şeyi
Takma aklına
***
Sen kıvılcım ol
Ben de bir ateş
Yanalım dünyamızda
Olalım güneş
***
Bana göre değil aşktan kaçmak
Bana göre değil gönül kırmak
Sende benim gözüm var
Beni sev beni yak ister
***
Bana göre değil aşktan kaçmak
Bana göre değil gönül kırmak
Sende benim gözüm var
Beni sev beni yak ister
***
Ver seni bana
Al beni sana
Aşktan başka bir şeyi
Takma kafana
***
Sen kıvılcım ol
Ben de bir ateş
Yanalım dünyamızda
Olalım güneş
***
Çakmak çakmak gözler
Bir can yıkmak ister
Kaçan namert olsun olsun
Bana bak beni yak ister
***
Bana göre değil aşktan kaçmak
Bana göre değil gönül kırmak
Sende benim gözüm var
Beni sev beni yak ister
***
Bana göre değil aşktan kaçmak
Bana göre değil gönül kırmak
Sende benim gözüm var
Beni sev beni yak ister
***
Bana göre değil aşktan kaçmak
Bana göre değil gönül kırmak
Sende benim gözüm var
Beni sev beni yak ister
***
Çakmak çakmak gözler