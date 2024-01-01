Orhan Gencebay

-
Yarabbim sen büyüksün
Yarabbim sen gönülsün
Durdur geçen zamanı kulların gülsün
***
Bütün saatler dursun
Dert rüzgarları sussun
Aşk güneşi bahtıma gülerek doğsun
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
Meyler aşk şarabıdır
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
İçtiğim aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
Yaşamak ne güzel
***
Senden uzak yaşamak
İnan yaşamak değil
Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil
***
Bazı duygular var ki
Kelimelere sığmaz
Sevenler anlar ancak sevmeyen değil
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
Meyler aşk şarabıdır
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
İçtiğim aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
Yaşamak ne güzel
-
Utan utan
Ettiğinden utan
Gerçeği yalan katığından utan
Kırdığın gönüldür parçasından utan
***
Utan utan utan dostum utan
Utan utan utan dostum utan
***
Verdiğin sözlerden gelecek günlerden
Bekleyen ümitlerden hasretlerden utan
Gönlümün hüznünden yas dökülen gözden
Aldığın her nefesten insanlıktan utan
***
Yalan yalan dostum yalan
Hasret nefret inan simdi
Senden bana kalan
***
Yasamak bir oyun değildir dostum
Ağlamak sevmek var sevilmemek var
Bu dünya kimsenin değildir dostum
En mutlu anında yok olmak da var
***
Utan utan utan dostum utan
Utan utan isyanından utan
***
Hiçbir şey vermeden avuç açan elden
Sevgisiz gönüllerden bencillikten utan
Ettiklerin sana kar kalacak senam
Ah alarak yarattığın fırsatlardan utan
-
Gölgeler, ah gölgeler
Ufkumuzu gölgeler
Gölgeler, ah gölgeler
Aşkımızı gölgeler
***
Gölgeler hep karanlık
Gerçekleri gizlerler
Gölgeler hep karanlık
Seni benden gizlerler
***
Gölgeler hep peşimizde, adım adım iz sürerler
Gölgeler hep sessiz sessiz, ne söyler ne de dinlerler
Gölgeler, gölgeler bizden neyi isterler?
Gölgeler, gölgeler seni almak isterler
***
Hasretler, ah hasretler
Kucak kucak beklerler
Hasretler, ah hasretler
Ağlayıp da beklerler
***
Biz bize doyamadan
Bizi bizden ettiler
Sana hiç doyamadan
Beni senden ettiler
***
Gönüller hep parça parça kahrettirip de gittiler
Her yerde gözyaşları var, yerlerde kirlettiler
Gölgeler, gölgeler bizden neyi isterler?
Gölgeler, gölgeler seni almak isterler
-
Sevmek çok zormuş
Sevmemek çok zor
Sevilmemek çok zor
Sevdim ama sevildim mi, bilemiyorum
***
Ağlamak çok zor
Ağlamamak çok zor
Ağlayamamak çok zor
Her gün seni kaderimden dileniyorum
***
Bir dilenciyim senden aşkı dilenen
Her fırsatta hor görülüp, belki gülüp alay edilen
Bir dilenciyim geleceğini bilmeyen
Senden ne para ne de pul, ne de acımanı bekleyen
***
Kırdım kırılmayan gururumu
Ve o çok değer verdiğim onurumu serdim yollarına
Ömür boyu beslediğim, büyüttüğüm yaşatan umudumu bekliyorum her gün
Seni görmek için ve çizmem için kaderimin yolunu, yolunu
***
Beklemek çok zor
Sabretmek çok zor
Bekletilmek çok zor
Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum
***
Beklemek zormuş
Beklememek çok zor
Bekletilmek çok zor
Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum
***
Aşk olmasaydı böylesine yanmazdım
Senden bir melek yaratıp secde edip kalmazdım
Ben ne dilenci, ne de bir gurursuzum
Çok sevdiğim için böyle aşık böyle mutsuzum
***
Kırdım kırılmayan gururumu
Ve o çok değer verdiğim onurumu serdim yollarına
Ömür boyu beslediğim, büyüttüğüm yaşatan umudumu bekliyorum her gün
Seni görmek için ve çizmem için kaderimin yolunu, yolunu (yolunu)
-
Aklımı aldılar, artık nasıl yaşarım?
Aklımı aldılar, şimdi nasıl yaşarım?
Fikrimi çaldılar, bir meçhule koşarım
Gönlümü çaldılar, bir hayale koşarım
***
Sevgilim, sevgiden bir mabet yaptım
En büyük eserim seni yarattım
Sevmeyen anlamaz su perişan hâlimi
Sarhoşum, aşkını deli gibi yaşarım
Sarhoşum, aşkından her ümidi yaşarım
***
Ner'deyim ner'desin, bir şüphe var içimde
Ner'deyim ner'desin, bir şüphe var içimde
Yalnızım çok yalnız, bilmediğim biçimde
Yalnızım yapyalnız, tatmadığım biçimde
***
Sevgilim, sevgiden bir mabet yaptım
Ömrümü, canımı sana adadım
Var mıyım yok muyum, her şey senin elinde
Fırsat ver, bulaşalım zamanın bir köşesinde
Kaybettim kendimi duyguları selinde
-
Meydan mi verirdim bu ayrılığa
Bilseydim bu kadar zor olduğunu
Bilseydim dünyanın böyle karanlık
Bilseydim bu kadar dar olduğunu
***
Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın
Bilseydim biranda kor olduğunu
Bilseydim su anki gönül acımın
Senin yokluğunda var olduğunu
***
Meydan mi verirdim...
***
Bilseydim yüzümün dört mevsimi güz
İçimin ağlayan nar olduğunu
Bilseydim odamın dört duvarı düz
Sensiz yatağımın kar olduğunu buz olduğunu
***
Fırsat mı tanırdım bu dargınlığa
Bilseydim bu kadar zor olduğunu
Bilseydim zindandan daha karanlık
Bilseydim hücreden dar olduğunu
***
Boyun mu bükmezdim sitem etmene
Bilseydim sükutun kar olduğunu
Sebep mi olurdum dargın gitmene
Bilseydim küsünce sır olduğunu
-
Dokunma dokunma, kırılır kalbim dokunma
Kırma kırma, seven kalbimi kırma
Dokunma dokunma, ben yaralı bir gönülüm
Vurup da kırıp da kanatıp cana dokunma
***
Anlaşmak bir bakış, bazen de seviyorum demektir
Anlaşmak bir gülüş, bazen de bir özür dilemektir
Zor değil, zor değil, seviyorum seni derken bana özür dilemek
***
Konuşma konuşma, düşünmeden konuşma
Kırma kırma, incitip beni kırma
***
Unutma unutma bu günün yarınları da var
Hep sevdi sevecek deyip kendini avutma
Darılma darılma seven seveni affedermiş
Darılma darılma hemen nefrete sarılma
***
Dünyada en zor şey, kırılan bir kalbi onarmaktır
İnsana yakışan, insanca yaşayıp var olmaktır
Zor değil, zor değil, seviyorum seni derken bana özür dilemek
***
Konuşma konuşma, düşünmeden konuşma
Kırma kırma, seven gönlümü kırma
-
Gözü var dertlerin, bende gözü var
Gözü var dertlerin, bende gözü var
Akşam olur, sıra sıralanırlar
Akşam olur, sıra sıralanırlar
Akşam olur, sıra sıralanırlar
Eğer acıların zevki olsaydı
Eğer acıların zevki olsaydı
Olamazdı kimse benden bahtiyar
Olamazdı kimse benden bahtiyar
Olamazdı kimse benden daha bahtiyar
Kimse bilmez, kimse görmez
Ne yerdeyim ne gökteyim
Beni bulan, beni seven o gönüldeyim
Beni bulan, seven olur ümidindeyim
Gözü var gönlümün, sende gözü var
Gözü var gönlümün, sende gözü var
Söyleyemem kimselere, sana kıyarlar
Söyleyemem kimselere, sana kıyarlar
Söylemem kimseye, neden? Sana kıyarlar
Her şeyi kendime dert eder oldum
Her şeyi kendime dert eder oldum
Kastı var dertlerin, bana kastı var
Kastı var dertlerin, bana kastı var
Şu feleğin yalnız benle, benle zoru var
Kimse bilmez, kimse görmez
Ne yerdeyim ne gökteyim
Beni bulan, beni seven o gönüldeyim
Beni bulan, beni gören o gönüldeyim
-
Hadi git iş işten geçmeden
Çok geç olmadan vakit
Günahıma girmeden katilim olmadan git
Gitki siyah gözlerin arkada kalmasınlar
Gitki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar
Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın
Oysaki hep yedekte hep elde var sanmıştın
Her darbene tahammül edecek bir bedenim
Gururum mani olur perişanıma benim
Hadi git
Hadi git ne adres nede hatıra bırak
Zannetme pişmanlık mutluluk kadar uzak
Git artık gecmeden çok geç olmadan vakit
Günaha girmeden katilim olmadan git
Sanmaki faslı bahar geldiği gibi gitmez
Sanmaki hüsranını görmeye ömrüm yetmez
Güllere aşk olsun gene sen kokacaksın
Fallara aşk olsun gene sen çıkacaksan
Korkulu düşlerimin yolundan kaçıyorum
Sırf sana üzülüyor sırf sana acıyorum
Hadi git ne adres nede hatıra bırak
Zannetme pişmanlık mutluluk kadar uzak
Hadi git
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Ateşli bakışlara bağla umutlarını
Ateşli bakışlara bağla umutlarını
Ben güzele doymuşum gözüm gönlüm aç değil
Ben güzele doymuşum gözüm gönlüm aç değil
Rahmet bekleyenlere götür bulutlarını
Rahmet bekleyenlere götür bulutlarını
Gönlüm aşkın deryası yağmura muhtaç değil
Gönlüm aşkın deryası yağmura muhtaç değil
Okşamamak marifet öpmemek hüner seni
Okşamamak marifet öpmemek hüner seni
Hangi çılgın koklamaz yediveren bu seni
Hangi çılgın koklamaz yediveren bu seni
Leyla'yı tanımadan Mecnun olmak suç değil
Leyla'yı tanımadan Mecnun olmak suç değil
Ne olusun kınama duygusuz sanma beni
Ne olusun kınama duygusuz sanma beni
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En güzel aşk senin (daha ne olsun)
En güzel yâr senin (daha ne olsun)
En güzel aşk senin (daha ne olsun)
En güzel yâr senin (daha ne olsun)
Olursa olsun böylesi olsun
Olursa olsun böylesi olsun
Al beni sinene (daha ne olsun)
İnsafa gel artık (daha ne olsun)
Aman, aman, aman
Bu ne güzel tatlı bela
Bu ne güzel tatlı bela
Neleri ettim feda, neleri ettirdi feda
En güzel aşk senin (daha ne olsun)
En güzel yâr senin (daha ne olsun)
En güzel dil senin (daha ne olsun)
En güzel söz senin (daha ne olsun)
Başım ağrısa sebebi sensin
Gözüm seyirse tek sen nedensin
Başım ağrısa sebebi sensin
Gözüm seyirse tek sen nedensin
Neşede sensin hüzünde sensin
İçkide sensin şişede sensin
Her şeyim sensin (daha ne olsun)
Sevdiğim sensin (daha ne olsun)
Aman, aman, aman
Bu zamanda böyle sevda
Bu devirde böyle sevda
Bu ne güzel tatlı bela
Bu ne güzel bir bela
En güzel aşk senin (daha ne olsun)
En güzel yâr senin (daha ne olsun)
En güzel dil senin (daha ne olsun)
En güzel söz senin (daha ne olsun)