Yargısız İnfaz Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Yargısız İnfaz
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Unutmadım seni, unutamıyorum
Aradım her yerde, hiç bulamıyorum
***
Sen beni aşkın darağacında bırakıp giderken
Ben sana "Yapma, buna yargısız infazdır" derken
Hiç mi acımadın aşkımızı idam ederken?
İnanamıyorum, kabul edemiyorum
***
Sen beni aşkın darağacında bırakıp giderken
Ben sana "Yapma, buna yargısız infazdır" derken
Sen elinin tersiyle ittin ben ağlıyorken
Seni seviyorken, can veriyorken affetmiyorum, affedemiyorum
***
Ya benden bıktın ya bir hata yaptın
Ya bir iftiranın çamuruna battın
***
İstemeyerek belki de beni bir pula sattın
Anlaşılamayan ne varsa hep kendin yarattın
Söyle de bileyim suçumu, sana acaba ne yaptım?
Anlayamıyorum, anlamıyorum
***
Sen beni aşkın darağacında bırakıp giderken
Ben sana "Yapma, buna yargısız infazdır" derken
Hiç mi acımadın bana beni idam ederken?
Seni seviyorken, sana ağlıyorken affetmiyorum, affedemiyorum