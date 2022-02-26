Orhan Gencebay

Unutmadım seni, unutamıyorum Aradım her yerde, hiç bulamıyorum *** Sen beni aşkın darağacında bırakıp giderken Ben sana "Yapma, buna yargısız infazdır" derken Hiç mi acımadın aşkımızı idam ederken? İnanamıyorum, kabul edemiyorum *** Sen beni aşkın darağacında bırakıp giderken Ben sana "Yapma, buna yargısız infazdır" derken Sen elinin tersiyle ittin ben ağlıyorken Seni seviyorken, can veriyorken affetmiyorum, affedemiyorum *** Ya benden bıktın ya bir hata yaptın Ya bir iftiranın çamuruna battın *** İstemeyerek belki de beni bir pula sattın Anlaşılamayan ne varsa hep kendin yarattın Söyle de bileyim suçumu, sana acaba ne yaptım? Anlayamıyorum, anlamıyorum *** Sen beni aşkın darağacında bırakıp giderken Ben sana "Yapma, buna yargısız infazdır" derken Hiç mi acımadın bana beni idam ederken? Seni seviyorken, sana ağlıyorken affetmiyorum, affedemiyorum