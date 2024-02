Orhan Gencebay

Sen yasaklar içindeki bir resim Ben ise senin için bir yabancıyım Tutsam tutacak kadar yakınımdasın Seslensem duyulmaz sesim Bir bilmece olur bazen duygular Çözümler hep yasaklarda kalırlar Mahkumsundur olmaz denen gerçeğe Yanarsın belki mahşere kadar Söyleyemem sana sevdiğimi, söyleyemem sana beni Anlatamam güzel gözlerinin bana neler ettiğini Yazık diye günah diye kahrolup giderken Yanarım mahşere kadar Bir hikaye yazdım ikimiz için Kızla oğlan birbirini seviyor Bin birlik zorluklarla dertlerle Sonu mutlu sonla bitiyor İsterdim ki kahramanın olayım İsterdim ki masallardan çalayım İsterdim ki gerçeklerde bulayım Yasaklar kaderimi çiziyor Söyleyemem sana sevdiğimi, söyleyemem sana beni Anlatamam güzel gözlerinin bana neler ettiğini Yazık diye günah diye kahrolup giderken Yanarım mahşere kadar Kimseleri görmedi, kördü deseler Aklını seninle bozdu deseler Hep seninle yaşadı, öldü deseler İnanma sevdiğim inan az olur İki elin kanda olsa da gel Ecel bize pusu kursa da gel Korkma Tanrım sevenleri korur Sevenlerin dualarıyla gel Tarif etmek imkansız sen de olanı Bir Allah bir de sen bir ben bilirim Günün her saatinde aşk vaktinde Gecenin her anında aşk vaktinde Çağırsan koşarak sana gelirim Her şeyi bırakır sana gelirim İki elin kanda olsa da gel Ecel bize pusu kursa da gel Korkma Tanrım sevenleri korur Sevenlerin dualarıyla gel Medet bekliyorum vurduğun yerden Oralı olmuyor, silah gözlerin Gönlümü dağlıyor, gördüğü yerden Kanıma susamış silah gözlerin Her yalan sözüne iftira ekler Sayısız suçunu sırtıma yükler Cennetti müjdeler, ibadet bekler Şeytanın taptığı ilah, ilah gözlerin Feryadım asılsız, rivayet değil Laf değil, söz değil, rivayet değil Yetim hakkı değil, cinayet değil Korktuğum en büyük günah gözlerin Her yalan sözüne iftira ekler Sayısız suçunu sırtıma yükler Cennetti müjdeler, ibadet bekler Şeytanın taptığı ilah, ilah gözlerin İlah gözlerin