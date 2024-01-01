Yasak Resim Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Yasak Resim
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Sen yasaklar içindeki bir resim
Ben ise senin için bir yabancıyım
Tutsam tutacak kadar yakınımdasın
Seslensem duyulmaz sesim
Bir bilmece olur bazen duygular
Çözümler hep yasaklarda kalırlar
Mahkumsundur olmaz denen gerçeğe
Yanarsın belki mahşere kadar
Söyleyemem sana sevdiğimi, söyleyemem sana beni
Anlatamam güzel gözlerinin bana neler ettiğini
Yazık diye günah diye kahrolup giderken
Yanarım mahşere kadar
Bir hikaye yazdım ikimiz için
Kızla oğlan birbirini seviyor
Bin birlik zorluklarla dertlerle
Sonu mutlu sonla bitiyor
İsterdim ki kahramanın olayım
İsterdim ki masallardan çalayım
İsterdim ki gerçeklerde bulayım
Yasaklar kaderimi çiziyor
Söyleyemem sana sevdiğimi, söyleyemem sana beni
Anlatamam güzel gözlerinin bana neler ettiğini
Yazık diye günah diye kahrolup giderken
Yanarım mahşere kadar
Kimseleri görmedi, kördü deseler
Aklını seninle bozdu deseler
Hep seninle yaşadı, öldü deseler
İnanma sevdiğim inan az olur
İki elin kanda olsa da gel
Ecel bize pusu kursa da gel
Korkma Tanrım sevenleri korur
Sevenlerin dualarıyla gel
Tarif etmek imkansız sen de olanı
Bir Allah bir de sen bir ben bilirim
Günün her saatinde aşk vaktinde
Gecenin her anında aşk vaktinde
Çağırsan koşarak sana gelirim
Her şeyi bırakır sana gelirim
İki elin kanda olsa da gel
Ecel bize pusu kursa da gel
Korkma Tanrım sevenleri korur
Sevenlerin dualarıyla gel
Medet bekliyorum vurduğun yerden
Oralı olmuyor, silah gözlerin
Gönlümü dağlıyor, gördüğü yerden
Kanıma susamış silah gözlerin
Her yalan sözüne iftira ekler
Sayısız suçunu sırtıma yükler
Cennetti müjdeler, ibadet bekler
Şeytanın taptığı ilah, ilah gözlerin
Feryadım asılsız, rivayet değil
Laf değil, söz değil, rivayet değil
Yetim hakkı değil, cinayet değil
Korktuğum en büyük günah gözlerin
Her yalan sözüne iftira ekler
Sayısız suçunu sırtıma yükler
Cennetti müjdeler, ibadet bekler
Şeytanın taptığı ilah, ilah gözlerin
İlah gözlerin