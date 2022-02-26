Yeneceğim Kendimi Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Yeneceğim Kendimi
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Bir insanın yaşam boyu en büyük savaşı kendiyle olan savaşıdır
Kendini yenen insan, en büyük zaferi kazanmış demektir
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Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime
Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime
Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime
Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime
***
Artık seni bir daha dünyama sokmayacağım
Senden kalan ne varsa gönlümden atacağım
Çiçek, mektup, şiir miir düşünmeden yakacağım
Küllerini gökyüzüne üzülmeden, üzülmeden, üzülmeden atacağım
***
Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime
Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime
Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime
Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime
***
Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime
Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime
***
Bir gün senden daha güzel sevgili bulacağım
Bütün hasretlerimi onunla yaşayacağım
Kahrolsan da yansan da sana kanmayacağım
İhanet senin işin bense hiç, bense hiç, bense hiç yapmayacağım
***
Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime
Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime
Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime
Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime
***
Karar verdim ben bugün
Savaş açtım kendime
Yeneceğim kendimi
Geleceğim kendime
***
Karar verdim ben bugün
Savaş açtım kendime
Yeneceğim kendimi
Geleceğim kendime