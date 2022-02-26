Orhan Gencebay

Bir insanın yaşam boyu en büyük savaşı kendiyle olan savaşıdır Kendini yenen insan, en büyük zaferi kazanmış demektir *** Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime *** Artık seni bir daha dünyama sokmayacağım Senden kalan ne varsa gönlümden atacağım Çiçek, mektup, şiir miir düşünmeden yakacağım Küllerini gökyüzüne üzülmeden, üzülmeden, üzülmeden atacağım *** Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime *** Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime *** Bir gün senden daha güzel sevgili bulacağım Bütün hasretlerimi onunla yaşayacağım Kahrolsan da yansan da sana kanmayacağım İhanet senin işin bense hiç, bense hiç, bense hiç yapmayacağım *** Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime Karar verdim ben bugün, savaş açtım kendime Yeneceğim kendimi, geleceğim kendime *** Karar verdim ben bugün Savaş açtım kendime Yeneceğim kendimi Geleceğim kendime *** Karar verdim ben bugün Savaş açtım kendime Yeneceğim kendimi Geleceğim kendime