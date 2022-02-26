Orhan Gencebay

Barıştan eser yok yıldız falında Sen benim bahtımın burcu değilsin Bin aşkın zehri var senin dudaklarında Tadılacak gibi acı, acı değilsin *** Sormam hazanını, anmam yazını İlkbaharın gelse çekmem nazını Kimseye vermesin Rabbim sızını Çekilecek gibi sancı, sancı değilsin *** Kimseye vermesin Rabbim sızını Çekilecek gibi sancı değilsin, acı değilsin *** Şahlansın aşk atın, hür bundan böyle Ne yana dilersen sür bundan böyle Ne halin var ise gör gör, bil bundan böyle Sen benim gönlümün harcı, harcı değilsin *** Sormam hazanını, anmam yazını İlkbaharın gelse çekmem nazını Kimseye vermesin Rabbim sızını Çekilecek gibi, gibi sancı değilsin *** Kimseye vermesin Rabbim sızını Çekilecek gibi sancı değilsin, acı değilsin