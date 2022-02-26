Yıldız Falı Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Yıldız Falı
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Barıştan eser yok yıldız falında
Sen benim bahtımın burcu değilsin
Bin aşkın zehri var senin dudaklarında
Tadılacak gibi acı, acı değilsin
***
Sormam hazanını, anmam yazını
İlkbaharın gelse çekmem nazını
Kimseye vermesin Rabbim sızını
Çekilecek gibi sancı, sancı değilsin
***
Kimseye vermesin Rabbim sızını
Çekilecek gibi sancı değilsin, acı değilsin
***
Şahlansın aşk atın, hür bundan böyle
Ne yana dilersen sür bundan böyle
Ne halin var ise gör gör, bil bundan böyle
Sen benim gönlümün harcı, harcı değilsin
***
Sormam hazanını, anmam yazını
İlkbaharın gelse çekmem nazını
Kimseye vermesin Rabbim sızını
Çekilecek gibi, gibi sancı değilsin
***
Kimseye vermesin Rabbim sızını
Çekilecek gibi sancı değilsin, acı değilsin