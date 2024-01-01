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Akma Gözlerimden Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Akma Gözlerimden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Akma Gözlerimden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Akma Gözlerimden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Akma Gözlerimden

  • Yıldız Falı

  • Sendin

  • O Benim

  • Akma Gözlerimden

  • Oldu mu Yavrum

  • Giderim

  • Zalimden Öte

  • Ha Varsın

  • Sev Gönlünce

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