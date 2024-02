Orhan Gencebay

Ben Yokluğu yalnız bende sanırdım Meğerse ne yokluk çekenler varmış Derdimi herkesten aman fazla sanırdım Yoklukla yaşarken ölenler varmış Derdimi herkesten aman fazla sanırdım Yoklukla yaşarken ölenler varmış *** Ey gönlüm sen benden neler istiyorsun Mutluluk yetinmektir bunu bilmiyorsun Neden şu haline şükür etmiyorsun İsyan ediyorsun *** Görmedin mi dünya hırsın kurbanıdır Sende mi hırsla malum oluyorsun Dünya gurbetinde birer misafiriz Doğarken ne getirdin ne götürüyorsun ne götürüyorsun *** Mutluluk hırstan uzak olabilmektir of Mutluluk bir gönülde bir aşk demektir Ömrün ilk adımları sevgiyle başlar of Mutluluk nefret değil sevebilmektir *** Hasret benim dert benim şu susmayan can benim Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim *** Sus gönlüm sus artık dertsiz ömür olmaz Her şeye çare var ecele bulunmaz Her derdin çaresi var ecele bulunmaz ecele bulunmaz *** Doğacak ümidi henüz kaybetmedim Kaybolan ümitlere bağlanıp kalınmaz Dünya gurbet yeri bizler misafiriyiz Bir yaranın acısı acıyla sarılmaz acıyla sarılmaz *** Mutluluk hırstan uzak olabilmektir of Mutluluk bir gönülde bir aşk demektir Ömrün ilk adımları sevgiyle başlar of Mutluluk nefret değil sevebilmektir *** Hasret benim dert benim şu susmayan can benim Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim