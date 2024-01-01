Orhan Gencebay

Yokluk Ben Yokluğu yalnız bende sanırdım Meğerse ne yokluk çekenler varmış Derdimi herkesten aman fazla sanırdım Yoklukla yaşarken ölenler varmış Derdimi herkesten aman fazla sanırdım Yoklukla yaşarken ölenler varmış *** Ey gönlüm sen benden neler istiyorsun Mutluluk yetinmektir bunu bilmiyorsun Neden şu haline şükür etmiyorsun İsyan ediyorsun *** Görmedin mi dünya hırsın kurbanıdır Sende mi hırsla malum oluyorsun Dünya gurbetinde birer misafiriz Doğarken ne getirdin ne götürüyorsun ne götürüyorsun *** Mutluluk hırstan uzak olabilmektir of Mutluluk bir gönülde bir aşk demektir Ömrün ilk adımları sevgiyle başlar of Mutluluk nefret değil sevebilmektir *** Hasret benim dert benim şu susmayan can benim Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim *** Sus gönlüm sus artık dertsiz ömür olmaz Her şeye çare var ecele bulunmaz Her derdin çaresi var ecele bulunmaz ecele bulunmaz *** Doğacak ümidi henüz kaybetmedim Kaybolan ümitlere bağlanıp kalınmaz Dünya gurbet yeri bizler misafiriyiz Bir yaranın acısı acıyla sarılmaz acıyla sarılmaz *** Mutluluk hırstan uzak olabilmektir of Mutluluk bir gönülde bir aşk demektir Ömrün ilk adımları sevgiyle başlar of Mutluluk nefret değil sevebilmektir *** Hasret benim dert benim şu susmayan can benim Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim

Dağlar Öyle bir gülümse ki Gülüşün tutuklansın Bakışın yasaklansın Dağlar, dağlar, dağlar Dağ olmaktan utansın Dağlar, dağlar, dağlar Dağ olmaktan utansın *** Gülersen Mardin'de Deyrul Zeferan'da vaftiz olur bütün çocuklar Fırat Dicle'sine kavuşur Şattül all Arap çöl olur *** Gülersen ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nın gölgesinde Ahmede Xani mezarında gülümser *** Gülersen ığdır'da meçeli bir kayısı ağacı çiçek açar Açar bahçesinde gülleri annemin Gülersen erzurum'a bahar gelir Mardin kapı şen olur *** Gece Siyabend'e kavuşur yıkılır Nemrut'lar Gülersen, gülersen Annemin gözbebeklerinde ülkem de güler *** Öyle bir gülümse ki Gülüşün tutuklansın Bakışın yasaklansın Dağlar, dağlar, dağlar Dağ olmaktan utansın Dağlar, dağlar, dağlar Dağ olmaktan utansın Dağlar, dağlar, dağlar Dağ olmaktan utansın Dağlar, dağlar, dağlar

Bilesin Saçlarında rüzgarları bulduysam Gözlerinde yağmura dokunduysam Yakınım sen uzağım sen olduysan Sana olan sevdamdandır bilesin Yakınım sen uzağım sen olduysan Sana olan sevdamdandır bilesin *** Dağlarını yol edip yürüdüysem Tuzunu yarama merhem bildiysem Yollarına milyon kere öldüysem Sana olan sevdamdandır bilesin Yollarına milyon kere öldüysem Sana olan sevdamdandır bilesin *** Yar diye koynuma seni aldıysam Seninle tutuşup senle yandıysam Günü gelip bir başıma kaldıysam Sana olan sevdamdandır bilesin Günü gelip bir başıma kaldıysam Sana olan sevdamdandır bilesin

Ömrümüz Yokluğuda varlığıda bölüştük Dost omuzuna omuz verdik dövüştük Payımıza acı düştü gülüştük Ömrümüz sular gibi Ömrümüz rüzgar gibi Ömrümüz dağlar gibi Geçti ömrümüz *** Dil bilmeze dil olupta söyledik Yol bilmeze yol olupta söyledik Dağları yol güneşi yar eyledik Badem çiçekleri gibi ömrümüz Ömrümüz sular gibi Ömrümüz rüzgar gibi Ömrümüz dağlar gibi Geçti ömrümüz

Göç Kalktı göç eyledi bizim oralar Önce uzun uzak yollar kayboldu Sıtmadan gömdüğüm kızımın kabri Sonra nazlı nazlı çaylar kayboldu *** Yollara düşmüşüz, yolumuz gurbet Artık adım sürgün, her yerde hasret Bekle bizi ülkem, bekle memleket Göçmen kuşlar eve dönecek elbet *** Yollara düşmüşüz yolumuz gurbet Artık adım sürgün, her yerde hasret Bekle bizi ülkem, bekle memleket Göçmen kuşlar eve dönecek elbet *** Yağmurlar başladı, gök bize ağlar Umutla ördüğüm damlar kayboldu Yarım kaldı aşklar, yarım sevdalar Sonra boylu poslu dağlar kayboldu *** Yollara düşmüşüz yolumuz gurbet Artık adım sürgün, her yerde hasret Bekle bizi ülkem, bekle memleket Göçmen kuşlar eve dönecek elbet *** Yollara düşmüşüz yolumuz gurbet Artık adım sürgün, her yerde hasret Bekle bizi ülkem, bekle memleket Göçmen kuşlar eve dönecek elbet

Saklımda Sen şimdi çok uzaktasın Aşılmaz dağların arkasında Sen şimdi çok yakındasın Bir soluk kadar yanı başımda *** Saklımda sevdan, saklımda sevdan Saklımda, en solumda *** Saklımda sevdan, saklımda sevdan Saklımda, en solumda *** Saklımda sevdan, saklımda sevdan Saklımda, en solumda *** Saklımda sevdan, saklımda sevdan Saklımda, en solumda *** Bir uzak kentti yüreğim Yağmalanmışım, terk edilmişim Yağmursuz Nisan gibiyim Mavi bir bulut bekler gözlerim *** Saklımda sevdan saklımda sevdan Saklımda, en solumda *** Saklımda sevdan, saklımda sevdan Saklımda, en solumda *** Saklımda sevdan, saklımda sevdan Saklımda, en solumda *** Saklımda sevdan, saklımda sevdan Saklımda, en solumda

Hıdır Bir bulutun ardı sıra Dağlara çıktı Hıdır Bir bulutun ardı sıra Dağlara çıktı Hıdır *** Bir sevdanın peşi sıra Vurulup düştü Hıdır Bir sevdanın peşi sıra Vurulup düştü Hıdır *** Dayan Hıdır dayan Hıdır Bu dağın ardı sınır Dayan Hıdır dayan Hıdır Bu dağın ardı sınır *** Dağ dediğin nedir Hıdır Yol eyleyip geçersin Dağ dediğin nedir Hıdır Yol eyleyip geçersin *** Kar dediğin nedir Hıdır Rüzgâr olup uçarsın Kar dediğin nedir Hıdır Rüzgâr olup uçarsın *** Dayan Hıdır dayan Hıdır Bu dağın ardı sınır Dayan Hıdır dayan Hıdır Bu dağın ardı sınır *** Dayan Hıdır dayan Hıdır Bu dağın ardı sınır Dayan Hıdır dayan Hıdır Bu dağın ardı sınır

Söyleyemedim (Nıkarıbum Bejim) Mınji dur ji te heskır Nıkaribum bejım Mınji dur ji te heskır Nıkaribum bejım *** Mın nefesate bedenk maçkır Nıkaribum bejım Mın nefesate bedenk maçkır Nıkaribum bejım *** Mı jıtere helbestan gotinan mezınkır Mı jıtere biharan havina mezınkır Mı jıtere evine talez mezınkır Nıkaribum bejım *** Mı jıtere helbestan gotinan mezınkır Mı jıtere biharan havina mezınkır Mı jıtere evine talez mezınkır Nıkaribum bejım *** Düşlerde sevdim seni Söyleyemedim Düşlerde sevdim seni Söyleyemedim *** Sessiz öptüm nefesini Söyleyemedim Sessiz öptüm nefesini Söyleyemedim *** Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm Sana ben hayallar düşlar büyüttüm Sana ben hummalı aşklar büyüttüm Söyleyemedim *** Sana ben hayallar düşlar büyüttüm Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm Sana ben hummalı aşklar büyüttüm Söyleyemedim *** Mı jıtere helbestan gotinan mezınkır Mı jıtere biharan havina mezınkır Mı jıtere evine talez mezınkır Nıkaribum bejım *** Mı jıtere helbestan gotinan mezınkır Mı jıtere biharan havina mezınkır Mı jıtere evine talez mezınkır Nıkaribum bejım

Yalan Nasıl da aldanıp sevmişim seni Nasıl da ömrümü vermişim sana Nasıl da aldanıp sevmişim seni Nasıl da gönlümü vermişim sana *** Aşk yalanmış sevda yalan Keder oldu bana kalan Bir masalmış bu yaşanan Yalanmış yalan *** Aşk yalanmış sevda yalan Keder oldu bana kalan Bir masalmış bu yaşanan Yalanmış yalan *** Yalanmış bakışın gözler yalanmış Yalanmış gülüşün sözler yalanmış Yalanmış bakışın gözler yalanmış Yalanmış gülüşün sözler yalanmış *** Aşk yalanmış sevda yalan Keder oldu bana kalan Bir masalmış bu yaşanan Yalanmış yalan *** Aşk yalanmış sevda yalan Keder oldu bana kalan Bir masalmış bu yaşanan Yalanmış yalan *** Aşk yalanmış sevda yalan Keder oldu bana kalan Bir masalmış bu yaşanan Yalanmış yalan

Yasaklarda Sabahı öptüm gözlerinde, geceyi yaktım Ateşi aldım dudağından, sözleri yaktım Sabahı öptüm gözlerinde, geceyi yaktım Ateşi aldım dudağından, sözleri yaktım *** Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda Ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda Ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda *** Baharı öptüm saçlarında, kışları yaktım Umudu aldım yüreğinden, düşleri yaktım Baharı öptüm saçlarında, kışları yaktım Umudu aldım yüreğinden, düşleri yaktım *** Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda Ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda Ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda *** Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda Ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda Ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda

Leyli Leyli Mor kuşaklı karlı dağlar ararsa beni Uçurumlar kayalıklar sorarsa beni Yarim yıldızlara bakıp anarsa beni Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli *** Yarim yıldızlara bakıp anarsa beni Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar *** Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar *** Kuşlar uçup yaylalarda ararsa beni Ayışığı gecelerden yakarsa beni Anam çıkıp yollarıma bakarsa benim Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli *** Anam çıkıp yollarıma bakarsa benim Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli *** Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar Yardan ayrı benim gönlüm Hergün sonbahar Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar *** Yardan ayrı benim gönlüm Hergün sonbahar Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar *** Yardan ayrı benim gönlüm Hergün sonbahar