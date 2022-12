Orhan Gencebay

Beklerim şu bahtım gülecek diye Beklerim bahtımı gülecek diye Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye *** Şu yorgun gözlerim seni görmeden Şu yorgun gözlerim seni görmeden Korkarım kalbimden sanki duracak diye Korkuyorum kalbimden duracak diye *** Hata benim, günah benim, affet sevgilim Dön gel artık kapanmadan yorgun gözlerim *** Söylesene şimdi nerelerdesin Söylesene şimdi nerelerdesin Belki her gün başka gönüllerdesin Öyle yalnızım ki ne çok özledim Ne kadar uzakta olsan yine bendesin

Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar (Bi kere de senin için ölsün yar) (Bi kere de senin için ölsün yar) *** Göründüğü gibi değil Bedeli ağırdır aşkın (Aşkın, aşkın) Düşündüğün gibi değil Acımıyor artık canım (Canım, canım) *** Çok direndim sana güvendim En başından Bana her şeyim olur musun dedin Daha hiç tanımadan *** Çok direndim sana güvendim En başından Bana her şeyim olur musun dedin Daha hiç tanımadan *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Göründüğü gibi değil Bedeli ağırdır aşkın (Aşkın, aşkın) Düşündüğün gibi değil Acımıyor artık canım (Canım, canım) *** Çok direndim sana güvendim En başından Bana her şeyim olur musun dedin Daha hiç tanımadan *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Aşkın açamadığı kapı Kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm Bi kere de senin için ölsün yar *** Bi kere de senin için ölsün yar Bi kere de senin için Bi kere de senin için Bi kere de senin için ölsün yar