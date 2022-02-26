Orhan Gencebay

Banane Şarkı Sözleri
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Beklerim şu bahtım gülecek diye
Beklerim bahtımı gülecek diye
Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye
Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye
***
Şu yorgun gözlerim seni görmeden
Şu yorgun gözlerim seni görmeden
Korkarım kalbimden sanki duracak diye
Korkuyorum kalbimden duracak diye
***
Hata benim, günah benim, affet sevgilim
Dön gel artık kapanmadan yorgun gözlerim
***
Söylesene şimdi nerelerdesin
Söylesene şimdi nerelerdesin
Belki her gün başka gönüllerdesin
Öyle yalnızım ki ne çok özledim
Ne kadar uzakta olsan yine bendesin
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Savururum rüzgâra eski aşklarımı
Biri gelir biri gider gönlüm sağ olsun
Bunalırım düşünürken yanlış aşklarımı
Biri sever biri üzer hepsi sağ olsun
***
Kapında deli gibi özledim aşkı
Gözümde yıllar yılı geldi gitti yaş
Kalbimi kapatmışım sen gibilere
Sen de kendin gibi bir şerefsize aç
***
Bittim gözün aydın bittim helal olsun
Uğrunda harcadığım yıllar haram olsun
***
Bittim gözün aydın bittim helal olsun
Uğrunda harcadığım yıllar haram olsun
-
Bu kadarı az mı yeter tükendi içim zorsun zor
Şiişt kenara çekil biter burada zorla değil
Suçu günahı boynuma bırak kabulüm yeter ki
Düş yakamdan aman canım yoluna feda değil
***
Kime böyle dalıp gitmelerin
Son bakışıydım ya gözlerinin
Dağıttığın bu ev ve ben şahidim
Seni vuracak yeminlerin
***
Ardından yıkılmam unuturum
Yalan aşkından büyük gururum
Yazarım hasretini de tarihe
Soyunur yine aşka ruhum
-
Aşkın açamadığı kapı
Kanatlanıp uçamadığı yer mi var?
Kalbimi seve seve sana veririm
Bi kere de senin için ölsün yar
(Bi kere de senin için ölsün yar)
(Bi kere de senin için ölsün yar)
***
Göründüğü gibi değil
Bedeli ağırdır aşkın
(Aşkın, aşkın)
Düşündüğün gibi değil
Acımıyor artık canım
(Canım, canım)
***
Çok direndim sana güvendim
En başından
Bana her şeyim olur musun dedin
Daha hiç tanımadan
***
Çok direndim sana güvendim
En başından
Bana her şeyim olur musun dedin
Daha hiç tanımadan
***
Aşkın açamadığı kapı
Kanatlanıp uçamadığı yer mi var?
Kalbimi seve seve sana veririm
Bi kere de senin için ölsün yar
***
Aşkın açamadığı kapı
Kanatlanıp uçamadığı yer mi var?
Kalbimi seve seve sana veririm
Bi kere de senin için ölsün yar
***
Göründüğü gibi değil
Bedeli ağırdır aşkın
(Aşkın, aşkın)
Düşündüğün gibi değil
Acımıyor artık canım
(Canım, canım)
***
Çok direndim sana güvendim
En başından
Bana her şeyim olur musun dedin
Daha hiç tanımadan
***
Aşkın açamadığı kapı
Kanatlanıp uçamadığı yer mi var?
Kalbimi seve seve sana veririm
Bi kere de senin için ölsün yar
***
Aşkın açamadığı kapı
Kanatlanıp uçamadığı yer mi var?
Kalbimi seve seve sana veririm
Bi kere de senin için ölsün yar
***
Aşkın açamadığı kapı
Kanatlanıp uçamadığı yer mi var?
Kalbimi seve seve sana veririm
Bi kere de senin için ölsün yar
***
Bi kere de senin için ölsün yar
Bi kere de senin için
Bi kere de senin için
Bi kere de senin için ölsün yar
-
Hangi tarihte görülmüş çok sevdi diye ölen birisi
Ya da hangi kitap yazmış aşkın çok günah olduğunu
***
Hangi tarihte görülmüş çok sevdi diye ölen birisi
Ya da hangi kitap yazmış aşkın çok günah olduğunu
***
Korkaklıksa bu buna ben gelemem
Cesaretin yoksa onu ben bilemem
Kusuruma bakma böyle çekemem
***
Bu sene de biz yaşamalıyız
Devlerin o büyük aşkını
Sana bayılan biri olarak
En büyük hakkım bana ne bana ne
***
Bu sene de biz yaşamalıyız
Devlerin o büyük aşkını
Sana bayılan biri olarak
En büyük hakkım bana ne bana ne
-
Çekmediğim dertler çile kalmadı
Feryatsız gündüzüm gecem olmadı
Ağlamadık sokak köşe kalmadı
Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız
***
O eski hâlimden eser yok şimdi
Izdırap içinde yorgunum şimdi
Tutun kollarımdan düşerim şimdi
Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız
***
Neler gördüm neler neler geldi başıma
Düşe kalka geldim ben bu yaşıma
Tutup da kaldırın Allah aşkına
Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız
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