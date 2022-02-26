Orhan Gencebay

Beklerim şu bahtım gülecek diye Beklerim bahtımı gülecek diye Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye *** Şu yorgun gözlerim seni görmeden Şu yorgun gözlerim seni görmeden Korkarım kalbimden sanki duracak diye Korkuyorum kalbimden duracak diye *** Hata benim, günah benim, affet sevgilim Dön gel artık kapanmadan yorgun gözlerim *** Söylesene şimdi nerelerdesin Söylesene şimdi nerelerdesin Belki her gün başka gönüllerdesin Öyle yalnızım ki ne çok özledim Ne kadar uzakta olsan yine bendesin