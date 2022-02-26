Yorgun Gözlerim Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Yorgun Gözlerim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Yorgun Gözlerim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yorgun Gözlerim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Yorgun Gözlerim
Tüm Şarkıları
-
Beklerim şu bahtım gülecek diye
Beklerim bahtımı gülecek diye
Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye
Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye
***
Şu yorgun gözlerim seni görmeden
Şu yorgun gözlerim seni görmeden
Korkarım kalbimden sanki duracak diye
Korkuyorum kalbimden duracak diye
***
Hata benim, günah benim, affet sevgilim
Dön gel artık kapanmadan yorgun gözlerim
***
Söylesene şimdi nerelerdesin
Söylesene şimdi nerelerdesin
Belki her gün başka gönüllerdesin
Öyle yalnızım ki ne çok özledim
Ne kadar uzakta olsan yine bendesin