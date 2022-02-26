Orhan Gencebay

Sen bir dediğin amma binlerce olsun Dikenlerin bile güzel, bana gül olsun Sen bir dediğin amma binlerce olsun Dikenlerin bile güzel, bana gül olsun *** Bize aslan gibi sevmek yaraşır Muradımız aşktır yavrum yürekten olsun Bize aslan gibi sevmek yaraşır Maksadımız aşktır yavrum Gönülden olsun, yürekten olsun *** Yalandan, dolandan bıktık sahiden olsun Seviyorum seni derken nutkun tutulsun *** Bize aslan gibi sevmek yaraşır Muradımız aşktır yavrum gönülden olsun Maksadımız aşktır yavrum yürekten olsun Canımdan olsun, yürekten olsun *** Sakla beni sende en gizli yerde Yanıma gelişin sanki ibadet olsun Beni sakla sende en gizli yerde Beraber olmamız sanki ibadet olsun *** Uçalım aşk ile en yükseklere Her şey, her an bugün yarın senle ben olsun Uçalım aşk ile en yükseklere Her şey, her an bugün yarın senle ben olsun Bizimle dolsun *** Yalandan, dolandan bıktık sahiden olsun Seviyorum seni derken nutkun tutulsun *** Bize aslan gibi sevmek yaraşır Muradımız aşktır yavrum gönülden olsun Maksadımız aşktır yavrum yürekten olsun Gerçekten olsun, yürekten olsun