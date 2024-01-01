Zalimden Öte Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Zalimden Öte
Tüm Şarkıları
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Ara köhneleri, meyhaneleri, aman aman
Ara köhneleri, meyhaneleri
Dolaş izbeleri, viraneleri
Dolaş izbeleri aman, viraneleri
Tanı aşk uğruna divaneleri, aman aman
Tanı aşk uğruna divaneleri
Derbeder var mıdır hâlimden öte?
Derbeder var mıdır aman hâlimden öte, hâlimden öte?
Sabit hayalini çek gözlerimden
Çıkart şu resmini sök gözlerimden
Vefasız aşkını dök gözlerimden
Afat görülmesin aman selimden öte, selimden öte
Yerden göğe kadar haklısın kat kat, aman aman
Yerden göğe kadar haklısın kat kat
Dene her cereni zulümden öte
Dene her cereni aman zulümden öte
Duysun edebiyat, tanısın lügat, aman aman
Duysun edebiyat, tanısın lügat
Yazsın unvanını zalimden öte
Yazsın unvanını aman zalimden öte, zalimden öte
Nazarın kadrini çok ucuz biçti
Varla yok arası aman belki de hiçti
Ömrüm sokağında git gel ile geçti
Lütfuna ermedim talimden öte, talimden öte