Zaman Akıp Gider Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Zaman Akıp Gider
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Zaman akıp gider durulmadan
Ne sual ne cevap bulunmadan
Biz onun içinde yitip kahroluruz
Bize yaşamak yok yorulmadan
Bilirim hayatın güzelliğini
Bilirim sevenin ne çektiğini
Dertler bizim için, sevmek bizim için
İşte gel de yaşa kahrolmadan
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Kimi aşktan yorgun, kimi de hayattan
Kimi feryat ediyor aşksız yaşamaktan
Ben ömür yolunu koşarak geçerken
Gönlümde hal kalmadı seni aramaktan
Gönül yorgun düştü seni aramaktan
Gönlüm yorgun düştü seni aramaktan
***
Ümit bekleyiş bir hasret aramak
Sevmek bulanık bir denize dalmak
Kader tüm hayatın olaylar zinciri
En büyük gerçekse olup olmamak
En büyük gerçekse olup olmamak
***
Aşkınla anladım var olduğumu
Sen öğrettin benim ben olduğumu
Sevmek bizim için, dertler bizim için
Herkes duysun sana kul olduğumu
***
Kimi aşktan yorgun kimi de hayattan
Kimi feryat ediyor aşksız yaşamaktan
Ben ömür yolunu koşarak geçerken
Gönlümde hal kalmadı seni aramaktan
Gönlüm yorgun düştü seni aramaktan