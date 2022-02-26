Orhan Gencebay

Zaman akıp gider durulmadan Ne sual ne cevap bulunmadan Biz onun içinde yitip kahroluruz Bize yaşamak yok yorulmadan Bilirim hayatın güzelliğini Bilirim sevenin ne çektiğini Dertler bizim için, sevmek bizim için İşte gel de yaşa kahrolmadan *** Kimi aşktan yorgun, kimi de hayattan Kimi feryat ediyor aşksız yaşamaktan Ben ömür yolunu koşarak geçerken Gönlümde hal kalmadı seni aramaktan Gönül yorgun düştü seni aramaktan Gönlüm yorgun düştü seni aramaktan *** Ümit bekleyiş bir hasret aramak Sevmek bulanık bir denize dalmak Kader tüm hayatın olaylar zinciri En büyük gerçekse olup olmamak En büyük gerçekse olup olmamak *** Aşkınla anladım var olduğumu Sen öğrettin benim ben olduğumu Sevmek bizim için, dertler bizim için Herkes duysun sana kul olduğumu *** Kimi aşktan yorgun kimi de hayattan Kimi feryat ediyor aşksız yaşamaktan Ben ömür yolunu koşarak geçerken Gönlümde hal kalmadı seni aramaktan Gönlüm yorgun düştü seni aramaktan