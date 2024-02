Orhan Gencebay

Gidiyorsan dönmek de var, kalmak da var, ölmek de var Gidiyorsan dönmek de var, kalmak da var, ölmek de var Bir busecik ver de git, sonra pişman olmak da var Bir busecik ver de git, sonra pişman olmak da var Korkuyorum ayrılıktan Sefil olup tükenmek var Korkuyorum ayrılıktan Sefil olup tükenmek var Zamansız bir rüzgar esti, ayırdı bak ikimizi Zamansız bir rüzgar esti, ayırdı bak ikimizi İkimiz de candan geçtik bilemedik derdimizi, derdimizi, derdimizi Doya doya, kana kana saramadık aşkımızı, saramadık aşkımızı Yalnızlığın acısını aşka hasret olan bilir Yalnızlığın acısını dosta hasret olan bilir Ayrılığın belasını aşık olup seven bilir Ayrılığın belasını benim gibi seven bilir Aşkımızın kaderini Allah bilir, Allah bilir Aşkımızın kaderini seni bana yazan bilir Zamansız bir rüzgar esti, ayırdı bak ikimizi Zamansız bir rüzgar esti, ayırdı bak ikimizi İkimiz de candan geçtik bilemedik derdimizi, derdimizi, derdimizi Doya doya, kana kana saramadık aşkımızı, saramadık aşkımızı of

Alan aldı giden gitti ah ile Ölen öldü kalan kaldı vah ile *** Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile? Asırlara sığmaz bizim derdimiz Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of *** Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile? Asırlara sığmaz bizim derdimiz Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of *** Yılların günahı kaderde mi kalacak? Yılların günahı kaderde mi kalacak? Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak *** Bin dertle bin gamla yaşadık çok yılları Sardıkça ezdi bizi yoksulluğun kolları *** Bir gün mutlaka göreceğiz biz de O güzel yarınları Biz görmesek de görecekler var O mutlu yarınları *** Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir Eğer insanlık var ise bu acılar dert nedir? Eğer insanlık yaşıyorsa bu acılar dert nedir? *** İnsanız, insanca yaşamaktır gayemiz Ne şiddet ne de isyan Hak'tan yana derdimiz *** Bir gün mutlaka yaşıyorsak eğer Gülecek her birimiz Biz görmesek de görecekler var Bitecek dertlerimiz