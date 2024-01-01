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7/24 Dinle Benim Dertlerim

Benim Dertlerim Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Benim Dertlerim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Benim Dertlerim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benim Dertlerim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Benim Dertlerim

  • Zamansız Rüzgar

  • Bir Zaman Ağlatıp

  • Bitecek Dertlerimiz

  • Felekten Beter

  • Her Günüm Gamlı Geçer

  • Kaderimi Çiziyorum

  • Sen

  • Sevmek Ne Güzel

  • Tutuldu Ellerim

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