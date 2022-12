Bu gece şehirde bir tevekkül var Can alış verişte her taraf pazar Ayaklar altında sabaha kadar Kubbeler hu çeker kullar sallanır *** Hu hu hu hu *** Bu gece şehirde bir tevekkül var Can alış verişte her taraf pazar Ayaklar altında sabaha kadar Kubbeler hu çeker kullar sallanır Hu hu hu *** Bu nasıl ibadet kimin çağrısı Bütün bakışlarda safran sarısı Evler secde etmiş gece yarısı Odalar hu çeker holler sallanır Hu hu hu *** Ne yardan haber var artık ne serden Göz gözü görmüyor kardan topraktan Telgraf telgraf ayrılıklardan Direkler hu çeker teller sallanır Hu hu hu *** Nedir topraktaki bu iniş kalkış Bir tarafta ecel bir tarafta kış Bütün bahçelerde ayin başlamış Ağaçlar hu çeker dallar sallanır Hu hu hu