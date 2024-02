Orhan Gencebay

Zelzele(Yeni) Bu gece şehirde bir tevekkül var Can alış verişte her taraf pazar Ayaklar altında sabaha kadar Kubbeler hu çeker kullar sallanır *** Hu hu hu hu *** Bu gece şehirde bir tevekkül var Can alış verişte her taraf pazar Ayaklar altında sabaha kadar Kubbeler hu çeker kullar sallanır Hu hu hu *** Bu nasıl ibadet kimin çağrısı Bütün bakışlarda safran sarısı Evler secde etmiş gece yarısı Odalar hu çeker holler sallanır Hu hu hu *** Ne yardan haber var artık ne serden Göz gözü görmüyor kardan topraktan Telgraf telgraf ayrılıklardan Direkler hu çeker teller sallanır Hu hu hu *** Nedir topraktaki bu iniş kalkış Bir tarafta ecel bir tarafta kış Bütün bahçelerde ayin başlamış Ağaçlar hu çeker dallar sallanır Hu hu hu

Sarhoşun Biri(Yeni) Sevenlerin sağı solu belli olmaz, belli olmaz Bir hata işlemeyle kul günahkar olmaz Ben divane bir aşığım, senden başka mekanım yok Derdim var dünyadan büyük aşkımdan daha çok *** İçtiğim her aşk meyinde Hep seni içer gibiyim Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim Sarhoşun biriyim *** Sözlerim hep dert doluysa Her gün bağrım yanıyorsa Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim *** Yeter artık naz ettiğin Tutmuyor her bir dediğin Ya sev beni ya ver beni Ben seven biriyim, ben seven biriyim *** Geleceksen çare ile gel, aşkın çare ben bi' çare Ümidim var tesellisiz o da bi' çare Her nefeste "Aşk, aşk" diyen bir ben miyim, bir ben miyim? Dünya sevenlerle dolu bende biriyim *** İçtiğim her aşk meyinde Hep seni içer gibiyim Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim Sarhoşun biriyim *** Sözlerim hep dert doluysa Her gün bağrım yanıyorsa Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim *** Yeter artık naz ettiğin Tutmuyor her bir dediğin Ya sev beni ya ver beni Ben seven biriyim, ben seven biriyim *** Dertlinin biriyim Ben seven biriyim

Ben Doğarken Ölmüşüm(Yeni) Dostta vefa, hayır yok Felek dersen insafsız Gelen vurmuş giden vurmuş Sabır dersen faydasız Ne sevgide ne aşkta Ne hayatta gülmüşüm Izdırabım doğuştan Ben doğarken ölmüşüm Bu dünyada rahat yok Ölüm belki kurtuluş Al canımı yarabbim Bitsin artık kahroluş Bir duaydın dilimde Tek ümittin ömrümde Kader vurdu, felek aldı Aşkın kaldı gönlümde Gönlüm ıssız bir yolda Sürüklenip yürüyor Almış dünya derdini Son ümide gidiyor Bu dünyada rahat yok Ölüm belki kurtuluş Ey sevgilim nerdesin Bitsin artık kahroluş

Gönül Fırtınası(Yeni) Dökülen her yaprak bir ömür gibi, Gidip de dönmeyen güne benziyor, Sen gittin gideli kaç mevsim geçti, Ağaran saçlarım kara benziyor, Sevgilim, Sevgilim... *** Gönül fırtınası katmış önüne, Sürüklüyor beni meçhul bir yöne, Istırap kadehim gözyaşımla dolu, Hasretten öleceğim güzel yüzüne, *** Sabır aşka kar etmiyor, Ne olur dön artık, Aşka gücüm yetmiyor, Bekletme artık, *** Sevgilim, sevgilim... *** Nerelerdesin, hangi eldesin, Seven böyle yapar mı Unuttun beni, unutma beni, Dön, bekleyemem dön, *** Gel de şu gönlümün fırtınası dinsin, Istırap kadehini alsın çekilsin, Neler çektiğimi geçen yıllara sor, Seni senden çok seven gönül sevinsin, *** Sabır aşka kar etmiyor, Ne olur dön artık, Aşka gücüm yetmiyor, Bekletme artık, *** Sevgilim, sevgilim... *** Nerelerdesin, hangi eldesin, Seven böyle yapar mı, Unuttun beni, unutma beni, Dön, bekleyemem dön,

Felekle Sohbet(Yeni) Çağırsam feleği gelse karşıma Dur derim burada dokunma bize Yıllardır aranan huzuru bulduk Bir şaka yapıp da eğlenme bizle Yıllardır aranan huzuru bulduk Bir şaka yapıp da eğlenme bizle *** Senden istediğim ne bir lokma ekmek Seninki ekmek değil dert yedirmek Genç yaşta mezara diri gömdürmek Şu gençlik gitmeden dokunma bize dokunma bize *** Ben seni ezelden kötü tanırdım Gelene geçene çatar sanırdım Anamdan doğalı sana bağırdım Bir mola ver artık eğlenme bizle Bir mola ver artık eğlenme bizle *** Hayatı kavgayla bana anlattın En dertsiz anımda dertler yarattın Her kavgada beni kahraman yaptın İnsaf artık felek dokunma bize Her kavgada beni kahraman yaptın İnsaf artık felek dokunma bize *** Her işi zorlukla bize gördürdün Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün Kırk yılda nasılsa biraz güldürdün Şu gençlik gitmeden dokunma bize eğlenme bizle *** Ben seni ezelden kötü tanırdım Gelene geçene çatar sanırdım Anamdan doğalı sana bağırdım Bir mola ver artık eğlenme bizle Şu gençlik gitmeden dokunma bize

Duyun Beni (Yeni) Ağla gözlerim ağla zamanıdır Aşkımın şimdi son baharıdır Bu yağmur bu rüzgâr bu fırtına Gönlümün isyanı feryadıdır *** Ey sevgilim ey kaderim Ey bu dünya ümitlerim Duyun beni, duyun beni *** Beni benden siz çaldınız Şimdi yalnız bıraktınız Verin beni, verin beni *** Ne baharda neşem Ne gözümde yaş kaldı Aşkın matemine sarin beni Alin beni sarın beni *** Bu aşkın hikayesi böyle bitti Yoksulluk beni benden senden etti Gönlüme sev diyen kadere bak Aşkımı ömrüme haram etti *** Ey sevgilim ey kaderim Ey bu dünya ümitlerim Duyun beni, duyun beni *** Beni benden siz çaldınız Şimdi yalnız bıraktınız Verin beni, verin beni *** Ne baharda neşem Ne gözümde yaş kaldı Aşkın matemine sarin beni Sarin beni, duyun beni Alin beni, verin beni

Ben Ozaman Ölürüm(Yeni) Olsa senin elinden bil ki benim ölümüm Ne şikayet ederim ne de üzülürüm Ne zaman ki kollarında bir yabancı görürüm Ben o zaman sevgilim ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** Ne zaman ki kollarında bir yabancı görürüm Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** O güzel ellerin başka bir el tutarsa O güzel gözlerin başka göze bakarsa Ne zaman ki o kalbin başka aşkla atarsa Ben o zaman, ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** Bir gün eğer kollarında bir yabancı olursa Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** Gam yemezdim sevgilim aşkın ile ölürsem Yine seni severdim şu dünyaya gelirsem Bir gün eğer gözlerinde başka hayal görürsem Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** Bir gün eğer gözlerinde başka hayal görürsem Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** O güzel ellerin başka bir el tutarsa O güzel gözlerin başka göze bakarsa Ne zaman ki o kalbin başka aşkla atarsa Ölürüm, ölürüm ben o zaman ölürüm *** Ne zaman ki gözlerinde başka hayal görürüm Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm

Bana Çokmu Görüyorsun(Yeni) Bana çok mu görüyorsun? Sevmek yoksa bir günah mı? Bana çok mu görüyorsun? Sevmek yoksa bir günah mı? Beni neden üzüyorsun? Benim de bir canım yok mu? *** Döküyorsun yaprak gibi Çiğniyorsun toprak gibi Kaçıyorsun korkak gibi Benim de bir canım yok mu? *** Döküyorsun yaprak gibi Çiğniyorsun toprak gibi Kaçıyorsun korkak gibi Benim de bir canım yok mu? Benim de bir canım yok mu? *** Taştan taşa vursan beni Çok severim yine seni Taştan taşa vursan beni Çok severim yine seni Düşünmezsin neden beni? Benim de bir canım yok mu? *** Döküyorsun yaprak gibi Çiğniyorsun toprak gibi Kaçıyorsun korkak gibi Benim de bir canım yok mu? *** Döküyorsun yaprak gibi Çiğniyorsun toprak gibi Kaçıyorsun korkak gibi Benim de bir canım yok mu? Benim de bir canım yok mu? *** "Doğru" desem "Yalan" dersin "Sevap" desem "Günah" dersin "Doğru" desem "Yalan" dersin "Sevap" desem "Günah" dersin Benden daha ne istersin? Benim de bir canım yok mu? *** Döküyorsun yaprak gibi Çiğniyorsun toprak gibi Kaçıyorsun korkak gibi Benim de bir canım yok mu? *** Döküyorsun yaprak gibi Çiğniyorsun toprak gibi Kaçıyorsun korkak gibi Benim de bir canım yok mu? Benim de bir canım yok mu? *** Döküyorsun yaprak gibi Çiğniyorsun toprak gibi Kaçıyorsun korkak gibi Benim de bir canım yok mu?

Sevenlerin Kaderi(Yeni) Seviyorum seni, anlamıyorsun Ne kadar değiştim, inanmıyorsun Ben dünkü ben değil bu günkü benim Bu günü dün ile karalıyorsun *** Sen de koştun yoruldun, az çekmedin ki benden Sevenlerin kaderi bu, çekermiş sevdiğinden Sen de koştun yoruldun, az çekmedin ki benden Sevenlerin kaderi bu, çekermiş sevdiğinden *** Anla artık beni, sensin ilacım Seviyorum seni, sana muhtacım Anla artık beni, sensin ilacım Bugün daha fazla yavrum sana muhtacım *** Ne söylersen söyle bence haklısın Belki benden daha çok sen yaralısın Gururun mu mâni beni sevmeye? Aşkımı gururuna sığdıramazsın *** Bırakamam ki seni, ayrılamam ki senden Sevenlerin kaderi bu, çekermiş sevdiğinden Bırakamam ki seni, ayrılamam ki senden Sevenlerin kaderi bu, çekermiş sevdiğinden *** Anla artık beni, sensin ilacım Seviyorum seni, sana muhtacım Anla artık beni, sensin ilacım Bugün daha fazla yavrum sana muhtacım

Sevgilim Dinle(Yeni) Sevgilim benim sana bir çift sözüm var dinle Sevgilim benim sana bir çift sözüm var dinle *** Bitsin bu ayrılık, bitsin bu dertler Gülsün aşkımıza ağlayan gözler Üç günlük dünyada of sana doymadan Ölürsem gözlerim hep açık gider *** Üç günlük dünyada of sana doymadan Ölürsem gözlerim hep açık gider *** Bir misafir gibi geldik dünyaya Kaderin elinde daldık rüyaya Allah'ın aşkına of naz etme bana Ben Mecnun'a döndüm sen de Leyla'ya *** Allah'ın aşkına of naz etme bana Ben Mecnun'a döndüm sen de Leyla'ya Sevgilim benim sana bir çift sözüm var dinle