Orhan Gencebay

Ziyankar (Yeni) Harcadım ömrümü hep senin için Sevilmek bir hayal, sevmemek ziyan Ettiğim duadan ümide kadar Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan Ettiğim duadan ümide kadar Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Ömrümden çaldığın zamana yazık Uğrunda verdiğim son nefes ziyan *** Bilirim bu dünya sensiz yaşanmaz Sensiz, bir dert ile güne başlanmaz Sen de bil kahrına bu can dayanmaz Yaşamak çok güzel, seninle ziyan Sen de bil kahrına bu can dayanmaz Yaşamak çok güzel, seninle ziyan *** Al beni vur yere, parça parça et İstersen sen beni, istersen kahret Bu mudur sevene verdiğin kıymet Sevmenin böylesi ölmekten ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Ömrümden çaldığın zamana yazık Uğrunda verdiğim son nefes ziyan

Var Gibi Yüce dağ başında Duran güzeller Ne parlaşırsınız Kar gibi gibi Sizin sevdanıza Düştüm düşeli Yanıyor yüreğim Kor gibi gibi Kor gibi gibi Sizin sevdanıza Düştüm düşeli Yanıyor yüreğim Kor gibi gibi Ak eline al Kınalar yakarsın Mor beliği Koluncuna dökersin Kaş altından Melil melil bakarsın Azıcık da gönlün Var gibi gibi Var gibi gibi Kaş altında Melil melil bakarsın Azıcık da gönlüm Var gibi gibi Her gelip geçeni Aşık sanırsın Aşık olsan Ataşıma yanarsın Her ne desem Yüzün öte dönersin Bir başka sevdiğin Var gibi gibi Var gibi gibi Her ne dersem Yüzün öte dönersin Bir başka sevdiğin Var gibi gibi Ne söylesem yüzün Öte dönersin Bir başka sevdiğin Var gibi gibi Ben ne dersem Yüzün öte dönersin Bir başka sevdiğin Var gibi gibi

Kaşın Mihrabımdır Kaşın mihrabımdır Kabem yüzündür Söylerim çıktıkça avazım benim Benim kıblegahım iki gözündür Her vakit sanadır niyazım benim Oy benim benim cananım benim Oy benim benim sevdiğim benim Sultanım benim Tuba dedikleri güzel boyundur Huri melek derler senin soyundur Aşığa cevretmek eski huyundur Dişi inci dudak kirazım benim Oy benim benim cananım benim Oy benim benim sevdiğim benim Sultanım benim İbreti kapında her zaman kulum Asla eteğinden çekemem elim Görmese gözlerim lal olsa dilim Senden ayrılamaz bu özüm benim Oy benim benim cananım benim Oy benim benim sevdiğim benim Sultanım benim

Türküler, Gül ve Sen Bütün sevinçlerim terk etti beni Arındım bütün hüzünlerimden Çektiğim her acı silinip gitgide gömdüm ben Bir senden vazgeçemedim Bir senden vazgeçemedim zeytin karası gözlü kız Bir de türkülerden Ah o türküler var ya... İçimdeki bu aşkın Gönlümdeki bu gamın İçimdeki bu aşkın Gönlümdeki bu gamın Bende yanan sevdanın Sebebi, sebebi var Sebebi, sebebi var Türküler, gül ve sen Benin yakan bu sevdanın Sebebi, sebebi var Sebebi, sebebi var Türküler, gül ve sen Türküler, gül, bir de sen Güller solar gülmezsen Bahar küser gidersen Türküler, gül ve sen Türküler, gül, bir de sen Güller solar gülmezsen Bahar küser gidersen Türküler, gül ve sen Gece yanan tenimin Hiç bitmeyen sevgimin Gece yanan tenimin Hiç bitmeyen sevgimin Kanayan yüreğimin Sebebi, sebebi var Sebebi, sebebi var Türküler, gül ve sen Kanayan şu yüreğimin Sebebi, sebebi var Sebebi, sebebi var Türküler, gül ve sen Türküler, gül, bir de sen Güller solar gülmezsen Bahar küser gidersen Türküler, gül ve sen Türküler, gül, bir de sen Güller solar gülmezsen Bahar küser gidersen Türküler, gül ve sen Türküler, gül, bir de sen Güller solar gülmezsen Bahar küser gidersen Türküler, gül ve sen Türküler, gül, bir de sen Güller solar gülmezsen Bahar küser gidersen Türküler, gül ve sen

Digel Gayrı Gara gara boncuk gözlüm Melek gibi mahsun yüzlüm Gara gara boncuk gözlüm Melek gibi mahsun yüzlüm Hem baharım hem de yazım Di gel gayrı gel gayrı (Di gel gayrı gel gayrı) Hem baharım hem de yazım Di gel gayrı gel gayrı (Di gel gayrı gel gayrı) Gel gülüm gel canım Di gel gayrı gel gayrı Nurgülüm bir gülüm Di gel gayrı gel gayrı De gel gayrı gel gayrı Gel gülüm gel canım Di gel gayrı gel gayrı Nurgülüm bir gülüm Di gel gayrı gel gayrı De gel gayrı gel gayrı Yatıp galsam dizlerine Dalıp gitsem gözlerine Yatıp galsam dizlerine Dalıp gitsem gözlerine Hasretim o gül yüzüne Di gel gayrı gel gayrı Di gel gayrı gel gayrı Hasretim o gül yüzüne Di gel gayrı gel gayrı (Di gel gayrı gel gayrı) Gel gülüm gel canım Di gel gayrı gel gayrı Nurgülüm bir gülüm Di gel gayrı gel gayrı De gel gayrı gel gayrı Gel gülüm gel canım Di gel gayrı gel gayrı Nurgülüm bir gülüm Di gel gayrı gel gayrı De gel gayrı gel gayrı

Gelin Ayşem Koyun gelir yata yata Çamurlara bata bata Gelin Ayşe’ m suya gitmiş Kollarını ata ata Aman Ayşe’ m yaman Ayşe’ m Dağlar başı duman Ayşe’ m Aman Ayşe’ m yaman Ayşe’ m Dağlar başı duman Ayşe’ m Üç atım var biri binek Binin arkadaşlar gidek Gelin Ayşe’ m suya düşmüş Yasını tutmaya gidek Aman Ayşe’ m yaman Ayşe’ m Dağlar başı duman Ayşe’ m Aman Ayşe’ m yaman Ayşe’ m Dağlar başı duman Ayşe’ m Koyun gelir kuzuyunan Ayağının tozuyunan Gelin Ayşe’ m suya gitmiş Yanı çifte kuzuyunan Aman Ayşe’ m yaman Ayşe’ m Dağlar başı duman Ayşe’ m Aman Ayşe’ m yaman Ayşe’ m Dağlar başı duman Ayşe’ m

Caner'e Ağıt Nedir benim bu çektiğim acılar? Izdırapsız günüm geçmiyor oğul Nedir benim bu çektiğim acılar? Izdırapsız günüm geçmiyor oğul Ataş koydun cigerimi yandırdın Yanıktır yüreğim tütmüyor oğul Oy Caner'im oy Oy gonca gülüm oy Koyun olan kuzusunu arzular Aklımdan getmiyor yavrum için sızılar Buralarda baban seni arzular Hayalin gözümden getmiyor oğul Oy (Oy) Caner'im oy Oy (Oy) gonca gülüm oy Oy (Oy) benim yavrum oy Zalım olmuş ışımıyor geceler İsmini söylerken dilim heceler Zalım olmuş ışımıyor geceler İsmini söylerken dilim heceler Geride kalan bir de körpe yavrum var Yaşlı gözler uyku tutmuyor oğul Oy yavrum oy Oy Caner'im oy Ben sana söyledim yavrum bu sözüm Ilgıt ılgıt olmuş çağlıyor gözüm Yine kışa döndü baharım yazım Ben senin derdinden ölürüm oğul Oy (Oy) Caner'im oy Oy benim yavrum oy Oy (Oy) gonca gülüm oy Oy benim yavrum oy Oy gonca gülüm oy Oy (Oy) Caner'im oy

Merhaba erenler Ne taraftan teşrif ettin efendim canım sultanım Merhaba Erenler sefa geldiniz sefa geldiniz Ne haldadır hatırınız hoş mudur Merhaba Erenler sefa geldiniz Ne haldadır hatırınız hoş mudur Merhaba dostlarım sefa geldiniz Yüceleder kurulurdu tahdımız hey can tahtımız Ruzu rüşan olsun her an bahtınız her an bahtınız Daima dostluğa hey dost bizim ahdımız Merhaba Erenler sefa geldiniz Daima sevgidir hey dost bizim ahdımız Merhaba canlar sefa geldiniz Kul bu zamma der ki ummana daldım ummana daldım Avuç her sermeyin içtim de kaldım içtim de kaldım Mevlam cümlemize hey dost eylesin yardım Merhaba dostlarım sefa geldiniz Şahı merham cümlemize eylesin yardım Merhaba dostlarım sefa geldiniz Allah cümlemize hey dost eylesin yardım Merhaba Erenler sefa geldiniz

Cahillerle Cahillerle yola gitsen Geniş yolun dar ederler Çöplükte gül olup bitsen Açsan bile har ederler Bilmeze verme sırrını Hiç eder namus arını Arife söyle halini Deli olsan er ederler Akılsıza öğüt satma Sen ol gönlün gama atma Kendinin bilmezi tutma Ak yüzün kar' ederler Haset ile birlik olma Cevherini taşa çalma Bilmezlerle sakın durma Görse bile kör ederler Adil Ali özün hak et Kötülükten arıt pak et Bir iş tutarsan gizli tut Kolay işin zor ederler

Mazlum aklıma sen düşünce aklıma sen düşünce kör duvarlar isyanım Güneşe senin gibi hasretim mazlume mazlume Sevdama derlediğim fidelerimi köstebeklere kaptırmaz sancılarım var Serpilişlerim geldikçe sezilerime yüreğinde binlerce depremlerim var benim mazlume mazlume İplere boyun yargılara sanık hükümlere bedel metriste tek gibiyim mazlume mazlume

Hele Gardaş Hele gardaş hele gardaş Hele gardaş felek vurdu bene gardaş bene gardaş Bülbül bağa girmez iken bülbül bağa girmez ikende Bayguş kondu güle gardaş Bülbül bağa girmez iken Bülbül bağa girmez iken Bülbül bağa girmez ikende bayguş kondu güle gardaş Bülbül bağa girmez iken Bülbül bağa girmez iken Bülbül bağa girmez ikende bayguş kondu güle gardaş gardaş Dağlar garlı garlı gardaş Yigit yarlı yarlı gardaş Benim gibi dertli varmı gardaş gardaş Yarim eller aldı gardaş Benim gibi dertli varmı gardaş gardaş gardaş Yarim eller aldı gardaş Soğuk durma serin gardaş Yarelerim derin gardaş Ben o yardan ayrılamam Yari bana verin gardaş Ben o yardan ayrılamam ayrılamam Yari bana verin gardaş Hele gardaş hele gardaş Felek vurdu bene gardaş Bülbül baga girmez iken ohoy ohoy Bayguş kondu güle gardaş Bülbül bağa girmez iken hayi hayi Bayguş kondu güle gardaş Sıralıdır derdim gardaş Sevenlere oldum yoldaş Usandım ben dert çekmekten Mezarımı gazın gardaş Usandım ben dert çekmekten gardaş gardaş Mezarımı gazın gardaş Dehayi haye haye haye haye haye De haye haye