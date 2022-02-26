Beş Kuruş Yok Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Beş Kuruş Yok
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Harcadım ömrümü hep senin için
Sevilmek bir hayal, sevmemek ziyan
Ettiğim duadan ümide kadar
Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan
Ettiğim duadan ümide kadar
Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan
***
Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum
Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum
Ne yazık, sayende sefil olmuşum
İbret-i alemi, görmemek ziyan
***
Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum
Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum
Ne yazık, sayende sefil olmuşum
İbret-i alemi, görmemek ziyan
***
Ömrümden çaldığın zamana yazık
Uğrunda verdiğim son nefes ziyan
***
Bilirim bu dünya sensiz yaşanmaz
Sensiz, bir dert ile güne başlanmaz
Sen de bil kahrına bu can dayanmaz
Yaşamak çok güzel, seninle ziyan
Sen de bil kahrına bu can dayanmaz
Yaşamak çok güzel, seninle ziyan
***
Al beni vur yere, parça parça et
İstersen sen beni, istersen kahret
Bu mudur sevene verdiğin kıymet
Sevmenin böylesi ölmekten ziyan
***
Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum
Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum
Ne yazık, sayende sefil olmuşum
İbret-i alemi, görmemek ziyan
***
Ömrümden çaldığın zamana yazık
Uğrunda verdiğim son nefes ziyan
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