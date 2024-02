Orhan Gencebay

Harcadım ömrümü hep senin için Sevilmek bir hayal, sevmemek ziyan Ettiğim duadan ümide kadar Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan Ettiğim duadan ümide kadar Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Ömrümden çaldığın zamana yazık Uğrunda verdiğim son nefes ziyan *** Bilirim bu dünya sensiz yaşanmaz Sensiz, bir dert ile güne başlanmaz Sen de bil kahrına bu can dayanmaz Yaşamak çok güzel, seninle ziyan Sen de bil kahrına bu can dayanmaz Yaşamak çok güzel, seninle ziyan *** Al beni vur yere, parça parça et İstersen sen beni, istersen kahret Bu mudur sevene verdiğin kıymet Sevmenin böylesi ölmekten ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Ömrümden çaldığın zamana yazık Uğrunda verdiğim son nefes ziyan