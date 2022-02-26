Aldanırım Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Aldanırım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Aldanırım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aldanırım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Neden neden tanrım neden
Nedir bu zulüm
Nedir nedir tanrım bu zulüm
***
Doğmamış dertlerin sevilmemiş kalbin
Gülmemiş gözlerin sahibi benim
Neden doğar güneş neden batar bilmem
Ümit dünyasında hüsranlar benim
***
Yazan acımamış çektiren acır mı
Kime uzandıysa boş kaldı elim
Yaratmış yaradan çek demiş sonradan
Bıktırmış bu candan suçum ne benim
Nedir tanrım bu zulüm
***
Ne dünyada vefa ne sevgide sefa
Bir derdime şifa bulmayan benim
Gönlüm aşk vurgunu ömrüm dert yorgunu
Ziyan oldu gitti yıllarım benim
***
Yazan acımamış çektiren acır mı
Kime uzandıysa bos kaldı elim
Bir nefes uğruna çektiğim azaptır
Nerelerde kaldı ümidim benim
***
Nedir tanrım bu zulüm
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Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
***
Bir dalgalı, bir durgun
Kalbimiz senden yorgun
Bir çare bul ey, aşk
Nedir bu son, bu vurgun
***
Bir dalgalı, bir durgun
Kalbim senden yorgun
Bir çare bul ey, aşk
Nedir bu son, bu vurgun
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
***
Ayrılma hiç kalbimizden
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
***
Bir dalgalı, bir durgun
Kalbimiz senden yorgun
Bir çare bul ey, aşk
Nedir bu son, bu vurgun
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
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Haksızsam gönlünüzü helal etmeyin
Yalansam dilime zehir ekleyin
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza yerim yok ise
***
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza yerim yok ise
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Usul usul yanaşır
Kalp çalan hırsızlardan
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Bulanık akan sudan
İki yüzlü dostlardan
***
Aşka yalan kattıysam affetmeyin
Dar günlerde kaçtıysam yol vermeyin
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza, yerim yok ise
***
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza, yerim yok ise
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Usul usul yanaşır
Kalp çalan hırsızlardan
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Bulanık akan sudan
İki yüzlü dostlardan
***
Uğraşamam kimseyle, herkes kendine paşa
Uğraşamam inan ki, derdim yeter bu başa
Hiç sıkılmaz utanmaz kirli yüzler etrafta
Tanrı'm masum tut beni bu karanlık bataklıkta
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Usul usul yanaşır
Kalp çalan hırsızlardan
***
Bıktım yalan aşklardan, of
Bıktım boş bakışlardan
Bulanık akan sudan
İki yüzlü dostlardan
***
Kalp çalan hırsızlardan
Kalp çalan hırsızlardan
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