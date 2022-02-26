Orhan Gencebay

Neden neden tanrım neden Nedir bu zulüm Nedir nedir tanrım bu zulüm *** Doğmamış dertlerin sevilmemiş kalbin Gülmemiş gözlerin sahibi benim Neden doğar güneş neden batar bilmem Ümit dünyasında hüsranlar benim *** Yazan acımamış çektiren acır mı Kime uzandıysa boş kaldı elim Yaratmış yaradan çek demiş sonradan Bıktırmış bu candan suçum ne benim Nedir tanrım bu zulüm *** Ne dünyada vefa ne sevgide sefa Bir derdime şifa bulmayan benim Gönlüm aşk vurgunu ömrüm dert yorgunu Ziyan oldu gitti yıllarım benim *** Yazan acımamış çektiren acır mı Kime uzandıysa bos kaldı elim Bir nefes uğruna çektiğim azaptır Nerelerde kaldı ümidim benim *** Nedir tanrım bu zulüm

Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi *** Bir dalgalı, bir durgun Kalbimiz senden yorgun Bir çare bul ey, aşk Nedir bu son, bu vurgun *** Bir dalgalı, bir durgun Kalbim senden yorgun Bir çare bul ey, aşk Nedir bu son, bu vurgun *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri *** Ayrılma hiç kalbimizden Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi *** Bir dalgalı, bir durgun Kalbimiz senden yorgun Bir çare bul ey, aşk Nedir bu son, bu vurgun *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden