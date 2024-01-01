Orhan Hakalmaz

-
Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca
Eğlen Şanova'da kal acem kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakınca
Can telef ediyor, gül acem kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakınca
Can telef ediyor, gül acem kızı
Seni seven oğlan neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı
-
ay düşünce denize
seni hatırlarım
ince ince yağan
yağmur,iskeleye
yanaşan vapur
haydarpaşa garı
seni hatırlarım
**
ay düşünce denize
kalbim çarpar,telaşlı
bir kuş olur siyahlar
içinde bir kadın
ve yakasında ipiri
kırmızı bir gül
seni hatırlarım
**
ay düşünce denize
söylenmemiş sessiz
bir şarkıydım,tozup
giden bir ilk kar
solgun begonya
kalkmak üzere bir tren
seni hatırlarım
-
Mapushane benim kaarim
Ay geceler geceler
Kimse duymaz ahu zaarim
Ay geceler
Vay geceler vay
Kimse duymaz ahu zaarim
Ay geceler
Vay geceler vay
Elin esi dostu gelir
Ay geceler geceler
Niçin gelmez benim yarim
Ay geceler
Vay geceler vay
Niçin gelmez benim yarim
Ay geceler
Vay geceler vay
Içerde günler sayarim
Ay geceler geceler
N'ettiniz benim o yarim
Ay geceler
Vay geceler vay
N'ettiniz benim o yarim
Ay geceler
Vay geceler vay
Turnalara haber salin
Ay geceler geceler
Tutup getirsinler yari
Ay geceler
Ay geceler
Getirsinler göreyim yari
Ay geceler
Vay geceler
Tutup getirsinler yari
Ay geceler
Vay geceler
Getirsinler göreyim yari
Ay geceler
Vay geceler vay
-
kardaş bu yemen çöllerde kalırsa ölüm
künyemi yumadan yare götürün oy
bilmem kimlere diyem bu garip ahvalım
bir çöl-ü deryada kalakaldım oy oy
kurşunum kalmadı yandım siperde
düşman aman vermez yatarım yerde
aynı köyden geldik memedim nerde
ano yemendir
bela verendir
***
ölürüz burda
acep nedendir
burası Huş'tur
yolu yokuştur
mevlaam sılaya
bizi kavuştur
istihkaamın önü toz ile duman
ay karanlık yolum nereden bulam
çantamda mendilim kanlı kunduram
-
istanbul önünde aynalı liman
başında tütüyor bin ince duman
ben bu yaman derde nasıl dayanam
uyan yavrum uyan kör uykulardan
uyan da haberim al kuytulardan
**
istanbul önünde uçmasın kuşlar
başıma geliyor olmadık işler
dayanmış kapına gece sarhoşlar
uyan yavrum uyan kör uykulardan
uyan da haberim al kuytulardan
-
Sen Leyla'ydın bende Mecnun
Çöller içinde
Sen alevdin bende rüzgar
Küller içinde
Gel de bir gör şu halimi
Kullar içinde
Yeşermez bahçem
Kapanmaz yaram zaman içinde
**
Ağlama yar
**
Bir gün gelir bu hasret biter
Döneceğim ağlama
Bekle beni ağlama
**
Her selamın her kelamın
Yanadır bende
Son bir kere görse idim
Son nefesimde
Sende git yar sende bırak
Sende unut beni
Kanasın yaram
Sararsın bahçem zaman içinde
-
Adıyaman illerinden bize bir gelin gelir
Gören gelir duyan gelir sefa gelır
Hoş gelir beyaz bir çicek gelir
Sallanır düze gelir görülmüş duyulmuş değil
Bu gelin bize gelir
**
Kahvesi yemenden şekeri sahandan yazması kirvandan gelır
Kahvesi yemenden şekeri sahandan yazması kirvandan gelır
vur davulcu davula vur güm güm gümlesin
Dost düşman oynasın...
-
İkimizde acemi birer aşıktık o zamanlar
Sen yollarda eski bir aşka ağlıyordun
Bense kendimi usta sanıyordum bu işlerde
Ve yağmur gibi akıp giden yıllardan
Geriye ne kaldığını bilmiyordum seni tanıyana kadar
Ama farkındaydım yinede
Ne zaman seninle olsam
Tanıdık bir kuş cıvıltısıyla uyanırdım her sabah
Şimdiyse kırılgan mektuplar yazıyorum
Hangi adrese göndereceğimi bile bilmeden
Malumun olsun ben sende ülkemi sevdim
Hüzün dolu yağmurlarla taşan boynu bükük nehirleri
Ben sende yolları sevdim
Dallarına hiçbir kuşun konmaya bile yanaşmadığı ağaçlarla
Kaplı yolları
İkimizde acemi birer aşıktık aslında
Ne yapacağımızı bilmeden serseri dolaşırdık yollarda
**
Ben sende ülkemi sevdim
Hüzün dolu yağmurları
Mor kanatlı turnaları yar...
**
Ben sende rüzgarı sevdim
Alıp götüren yılları
Saklı kalan umutları yar...
**
Ne yeminler bozdum
Geceler büyürken sensiz
Ne yeminler bozdum
Yıllar geçerken sitemsiz 2 nakarat
Ne yeminler bozdum
Tarifi bile imkansız
Senin için ey karagül
**
Ben sende yolları sevdim
Yüreğinden gelip geçen
Sevda yüklü katarları yar...
**
Ben sende seni sevdim
Avuçlarken yüzümü
Yahut dokunurken sessiz yar...
-
Aklım ermez idi evvel alemde
Şuhikârı haktan haberdar oldun
Damlacık su iken koca alemde
Oniki kapılı bir şehir oldun
Genç idin tez idin sıra bilmezdin
Filiz sürgün verir anı görmezdin
Dahi müşkül iken zemzem içmezdin
Şimdi bir aşk için bende gân oldun
Rençber oğlu geldi geçti bir anda
Belki mihman idin zatı cihanda
Erişip tacına adıyamanda
Sıyrılıp nesneden azade olduk
-
Bir bahçem var idi mor menekşe gül
Pervane dönerdi aşkından bülbül.
Soldurdular ağlar dalında sümbül
Gel sen bana derman olsana yarey..
**
Yarey yarey yarey nazlı naz yarey
Bu ne hal bu ne gam tükenmez yarey
Derdim çok dermanım bulunmaz yarey
Kim ölür kim kalır bilinmez yarey..
**
Haberini aldım turaçlarından,
**
Kan gülleri derdim yamaçlarından
Bana ne lokmanın ilaçlarından,
Gel sen bana derman olsana yarey..
**
Yarey yarey yarey nazlı naz yarey
Bu ne hal bu ne gam tükenmez yarey
Derdim çok dermanım bulunmaz yarey
Kim ölür kim kalır bilinmez yarey..
**
Yarey yarey yarey maralı yarey
Bu ne hal bu ne gam sıralı yarey
Derdim çok dermanım karalı yarey
Kim ölür kim kalır yarali yarey...
-
Haydi kalk gidelim güzeller başı
Engelden çekinme, gel yavaş yavaş
Akıttım gözümden kan ile yaşı
Zülfünün teliyle sil yavaş yavaş
Zülfünün teliyle sil yavaş yavaş
Karac'oğlan der ki gidelim yâre
Acep bulunur mu derdime çare
Acep bulunur mu derdime çare
Gördüm gerdanında benleri hare
Yanakta açılmış gül yavaş yavaş
Yanakta açılmış gül yavaş yavaş
-
Hele bakın şu güzelin halına
Hele bakın şu güzelin halına
Benim olsa vermen vermem
Vermem vermem dünya malına
Doyup usanmadım tatlı diline
Doyup usanmadım yar yar tatlı diline
Daha bu güzellik sana az gelin
Daha bu güzellik sana az gelin
Sen asla kötüylen eyleme bazar
Sen asla kötüylen eyleme bazar
Hamaylılar takın takın
Takın takın deymesin nazar
Yavru ceylan gibi çölde bir gezer
Ağca ceren gibi gibi çölde bir gezer
Gülüm aya gibi gibi sallan gez gelin
Gülüm aya gibi gibi gel sallan gelin
Karacaoğlan der ki düşkün gezersin
Karacaoğlan der ki düşkün gezersin
Hey kız çok sallanma yarin yarin
Yarin yarin bağrım ezersin
Her sevdiğin sen deftere yazarsın
Her sevdiğin sen deftere yazarsın
Beni de sev defterine yaz gelin
Beni de sev defterine yaz gelin
Beni de sev defterine yaz gelin
-
Siz kaynar hayatsınız
Nağmeye kanatsınız
Sahili şen dalgalar
Ay öpüşen dalgalar
Sahili şen dalgalar
Ay parlayan dalgalar
Sevgilim denizdedir
Al yelkeni yüzdedir
Yatın bari dalgalar
Ay mirvari dalgalar
Sevgilim denizdedir
Al yelkeni yüzdedir
Yatın bari dalgalar
Ay parlayan dalgalar
Oy bilsin o ay beniz
Sinemdedir göğ deniz
Gönlüme yar dalgalar
Ay öpüşen dalgalar
Yar gönlüme dalgalar
Ay ötüşen dalgalar
Sevgilim denizdedir
Al yelkeni yüzdedir
Yatın bari dalgalar
Ay parlayan dalgalar
Sevgilim denizdedir
Al yelkeni yüzdedir
Yatın bari dalgalar
Ay nağmekar dalgalar
Ay parlayan dalgalar
Ay nağmekar dalgalar