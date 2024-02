Orhan Hakalmaz

Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Eğlen Şanova'da kal acem kızı Uğrun uğrun kaş altından bakınca Can telef ediyor, gül acem kızı Uğrun uğrun kaş altından bakınca Can telef ediyor, gül acem kızı Seni seven oğlan neylesin malı Yumdukça gözünden döker mercanı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı