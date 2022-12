Orhan Hakalmaz

Ağlayan hep sendin gülen oldun Uğrunda yandın da söyle ne oldu? *** Hüzünler hep sana, sevinçler ona En güzel yılların bak heder oldu Kederler hep sana keyifler ona En güzel yılların bak heder oldu *** Al eline kalbini hak edene ver Bilirse kıymetini her şeye değer Al eline kalbini hak edene ver Bilirse değerini her şeye değer *** Her dem aleyhine çalışanlara Seni kullanmaya alışanlara *** Bir çizgi çek bütün yaşananlara Bırak artık boş ver olanlar oldu Bir çizgi çek bütün yaşananlara Bırak artık boş ver olanlar oldu *** Al eline kalbini hak edene ver Bilirse kıymetini her şeye değer Al eline kalbini hak edene ver Bilirse değerini her şeye değer *** Al eline kalbini hak edene ver Bilirse kıymetini her şeye değer Al eline kalbini hak edene ver Bilirse kıymetini, her şeye değer