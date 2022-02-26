Al Eline Kalbini Şarkı Sözleri
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Orhan Hakalmaz
Al Eline Kalbini
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Ağlayan hep sendin gülen oldun
Uğrunda yandın da söyle ne oldu?
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Hüzünler hep sana, sevinçler ona
En güzel yılların bak heder oldu
Kederler hep sana keyifler ona
En güzel yılların bak heder oldu
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Al eline kalbini hak edene ver
Bilirse kıymetini her şeye değer
Al eline kalbini hak edene ver
Bilirse değerini her şeye değer
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Her dem aleyhine çalışanlara
Seni kullanmaya alışanlara
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Bir çizgi çek bütün yaşananlara
Bırak artık boş ver olanlar oldu
Bir çizgi çek bütün yaşananlara
Bırak artık boş ver olanlar oldu
***
Al eline kalbini hak edene ver
Bilirse kıymetini her şeye değer
Al eline kalbini hak edene ver
Bilirse değerini her şeye değer
***
Al eline kalbini hak edene ver
Bilirse kıymetini her şeye değer
Al eline kalbini hak edene ver
Bilirse kıymetini, her şeye değer