Orhan Hakalmaz

Ala Gözlüm Ala gözlüm senden ayrı geceler Bilir misin uzun olur neyleyim Bahçamızda kızıl güller her seher Tezden açıp vaktsız solur neyleyim *** Çiçeklerin gözü çeker intizar Ayrılıktan beter dünyada ne var Yaz akşamı seni bil ki bu nigar Hezin hezin yada salır neyleyim *** Nergislerin gözü yaşla dolanda Menevşeler bakıp gemgin olanda Karanfilin gözü yolda kalanda Yasemenler saçın yolur neyleyim ** Çiçeklerin gözü çeker intizar Ayrılıktan beter dünyada ne var Yaz akşamı seni bil ki bu nigar Hezin hezin yada salır neyleyim

Meşelidir Engin Dağlar Meşelidir engin de dağlar meşeli Üç yıl oldu ben bu derde düşeli Yumurtanın kulbu yok Gözlerimde uyku yok Sür gemici gemiyi Hiç kimseden korkum yok Yumurtanın sarısı Yere düştü yarısı Sarısından fayda yok Kaç gel gece yarısı Üç giderime beş ardıma bakarım Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim Yumurtanın kulbu yok Gözlerimde uyku yok Sür gemici gemiyi Hiç kimseden korkum yok Yumurtanın sarısı Yere düştü yarısı Sarısından fayda yok Kaç gel gece yarısı Sen gideli ben ayrılık çekerim O sebepten kapanmıyor gözlerim Yumurtanın kulbu yok Gözlerimde uyku yok Sür gemici gemiyi Hiç kimseden korkum yok Yumurtanın sarısı Yere düştü yarısı Sarısından fayda yok Kaç gel gece yarısı

Meşelidir Engin Dağşar Meşelidir engin de dağlar meşeli Üç yıl oldu ben bu derde düşeli Yumurtanın kulbu yok Gözlerimde uyku yok Sür gemici gemiyi Hiç kimseden korkum yok Yumurtanın sarısı Yere düştü yarısı Sarısından fayda yok Kaç gel gece yarısı Üç giderime beş ardıma bakarım Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim Yumurtanın kulbu yok Gözlerimde uyku yok Sür gemici gemiyi Hiç kimseden korkum yok Yumurtanın sarısı Yere düştü yarısı Sarısından fayda yok Kaç gel gece yarısı Sen gideli ben ayrılık çekerim O sebepten kapanmıyor gözlerim Yumurtanın kulbu yok Gözlerimde uyku yok Sür gemici gemiyi Hiç kimseden korkum yok Yumurtanın sarısı Yere düştü yarısı Sarısından fayda yok Kaç gel gece yarısı

Zahidem Zahide'm kurbanım oy ne olacak halim Yine bir laf duydum büküldü belim Yine bir laf duydum büküldü belim *** Gelenden geçenden oy haber sorarım Zahide'm bu hafta oluyor gelin Zahide'm bu hafta oluyor gelin *** Zahide'm kurbanım oy sallama beşik Beni genç yaşımda sen ettin aşık Beni genç yaşımda sen ettin aşık *** Kadir Mevla'm senden oy bir yar isterim Ahh bu dayı ben izle zülfü dolaşır Ahh bu dayı ben izle zülfü dolaşır

Çiçekler Ekiliyor Çiçekler ekiliyor Güzelim, haydı, haydı Bahçaya dikiliyor Aman n'ideyim, nasıl edeyim? Sen orada, ben bur'da Güzelim, haydı, haydı Böyle zor çekiliyor Aman n'ideyim, nasıl edeyim? Gel yanıma, sevdiğim, bize gidelim Oh be Bahçada gül ağacı Güzelim, haydı, haydı Dibinde iki bacı Aman n'ideyim, nasıl edeyim? Sinemdeki yaranın Güzelim, haydı, haydı Sen olursun İlacı Aman n'ideyim, nasıl edeyim? Gel yanıma, sevdiğim, bize gidelim Aman n'ideyim, nasıl edelim? Gel yanıma, sevdiğim, bize gidelim Aman n'ideyim, nasıl ede

Bir Yiğit Gürbete Gitse Bir garip gurbete gitse Gör başına neler gelir Garip sılayı andıkça, Yaş gözüne dolar gelir *** Bağrıma basarım taşlar Akıttım gözümden yaşlar Yavrusun yitirmiş kuşlar Yuvasına döner gelir Eşini kaybetmiş kuşlar Sılasına döner gelir

Hac'ali Obası Hacel obasını engin mi sandın Ayağında potin zengin mi sandın Her olur olmazı dengin mi sandın *** Ay da doğdu&geçti göremedim yar seni *** Merdivenden tıkır mıkır inişin Cıvıldaşır altın ile gümüşün Ilkin söz verip de canım sonra dönüşün Ay da doğdu&geçti göremedim yar seni

Kara Tren Gözüm yolda, gönlüm darda Ya kendin gel, ya da haber yolla Gözüm yolda, gönlüm darda Ya kendin gel, ya da haber yolla *** Duyarım yazmışsın iki satir mektup Vermişsin trene halimi unutup Duyarım yazmışsın iki satir mektup Vermişsin trene halimi unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de *** Duyarım yazmışsın iki satir mektup Vermişsin trene halimi unutup Duyarım yazmışsın iki satir mektup Vermişsin trene halimi unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim, göz yaşım...

Yeşil Ördek Yeşil başlı telli turnam Şimdi bizim gölden uçtu Aklımı başımdan aldı aman aman aman aman aman aman aman aman oy Gitti başka göle düştü vay vay *** Bir yar sevdim içerimden Kan damlıyor gözlerimden Nazlı yar gitti elimden aman aman aman aman aman aman aman aman oy O da gurbet ele düştü vay vay

Harman Yeri Harman yeri sürseler Oy Sanem vuy Sanem Yerine gül ekseler Esmer gaday ben alim Bahtılı kız başına Oy Sanem vuy Sanem Sevdiğine verseler Esmer gaday ben alim **** Harman yeri yaş yeri Oy Sanem vuy Sanem Yavaş yörü hoş yörü Esmer gaday ben alim Gel beraber gezelim Oy Sanem vuy Sanem Sevdiğim gitme geri Esmer gaday ben alim

Bir Yiğit Gurbete Gitse@69307 Bir garip gurbete gitse Gör başına neler gelir Garip sılayı andıkça, Yaş gözüne dolar gelir *** Bağrıma basarım taşlar Akıttım gözümden yaşlar Yavrusun yitirmiş kuşlar Yuvasına döner gelir Eşini kaybetmiş kuşlar Sılasına döner gelir