Orhan Hakalmaz

Altın Hızma Mülayim Altun hızma mülayim Seni haktan dileyim Altun hızma mülayim Seni haktan dileyim Yaz günü temmuzda Sen terle men sileyim Yaz günü temmuzda Sen terle men sileyim Gün gördüm günler gördüm Seni gördüm şad oldum Gün gördüm günler gördüm Seni gördüm beg oldum Altun hızmav tomalav Yanaşıp al yanağa Altun hızmav tomalav Yanaşıp al yanağa Güzel gel görüşelim Men gidirem irağa Güzel gel görüşelim Men gidirem irağa Gün gördüm günler gördüm Seni gördüm şad oldum Gün gördüm günler gördüm Seni gördüm beg oldum Aman bir ay doğar ilk akşamdan geceden, geceden, geceden Şavkı vurmuş pencereden bacadan, bacadan, bacadan Şavkı vurmuş pencereden bacadan, bacadan, bacadan Aman uykusuz mu kaldın beymaylim dün geceki geceden, geceden, geceden Uyan beymayilim uyan gadan ben alim kölen men olim Uyan beymayilim uyan gadan ben alim kölen men olim

Mapushane İçinde Yanıyor Sazlar Mapushane icinde yaniyor Gazlar,Mapushane icinde yaniyor Gazlar. Bayramdan Bayramada a canim calinir Sazlar,Bayramdan Bayramada a canim calinir Sazlar. Kimine Annesi aglar kimine Kizlar,Kimine Annesi aglar kimine Kizlar. Böylede düstüm Zindanlara yanar yanar aglarim. Demirde Parmakliktan a canim bakar döner aglarim. Mapushane icinde Mermerden Direk,Mapushane icinde Mermerden Direk. Kimimiz Onbesik a canim kimimiz Kürek,Kimimiz Onbesik a canim kimimiz Kürek. İdam cezasina dayanmaz Yürek,Idam cezasina dayanmaz Yürek. Böylede düstüm Zindanlara bakar bakar aglarım. Demirde Parmaklik ardindan yanar yanar aglarim. Böylede düstüm Zindana ben yanar yanar aglarim. Demirde Parmaklik ardindan bakar döner aglarim

Bugün Bana Bir Hal Oldu Bugün Bana Bir Hal Oldu Yardan Kara Haber Geldi Bu Haber Bağrımı Deldi Bir De Duydum Menom Öldü **** Sevdiydik Birbirimizi Açamadık Sırrımızı Babalar Haldan Anlamaz Duysa Öldürürdü Bizi **** Büyümüş Gelinlik Olmuş Hasretinden Rengi Solmuş Gizli Dertten Hastalanmış Bir De Duydum Menom Ölmüş **** Yalandır Bu Dünya Yalan Var Mıdır Muradın Alan Cennet Yüzünü Görmesin Sevenlere Mani Olan **** İnsanoğlu Hiç Mi İdi Öksüz Sevmek Suç Mu İdi Biz De Murada Erseydik Garip Olmak Suç Mu İdi

Balaban Açış Ağ Ellerin Sala Sala Gelen Yar Nasıl Getireyim Seni Ele Ben Ya Bir Şahin Olsam Sen Bir Balaban Taksam Kaynağıma Gitsem Çöle Ben *** Der Said'im Görür Zatı Zad İle Aldırdım Yarimi Bir İspat İle Göksü Sülenbetli, Tosun At İle Yar Terkimde Hep Gideyim Çöle Ben

Laleler Yazın evvelinde Gence Çölü'nde Çıhıblar yene de dize laleler Yağışdan ıslanan yarpağlarını Seripler dereye düze laleler Laleler laleler laleler laleler Laleler laleler laleler laleler Hayalımdan neler gelib ne geçer Yaz geler ellere durnalar göçer Bulağlar simaver ağ daşlar şeker Benzeyir çemende köze laleler Laleler laleler laleler laleler Laleler laleler laleler laleler Meylim üzündeki gara haldadır Hicranın elacı ilk vüsaldadır Ne vahddır aşığın gözü yoldadır Bir gonağ gelesiz bize laleler Laleler laleler laleler laleler Laleler laleler laleler laleler

Yüceden Mi Geldin Sen Seher Yeli Yüceden mi geldin de sen seher yeli Daha yarim ellerinen gezer mi Solmuş derler de gül benzinin iziği Bugün yarim eskisinden güzel mi O yar beni defterine yazar mı? *** Solmuş derler de gül benzinin iziği Bugün yarim eskisinden güzel mi Bu yar beni defterine yazar mı? *** O ne dedi de sen ne dedin varınca Bel bağlayıp divanına durunca Sual edip de hal hatrı sorunca Yine yarim eskisinden güzel mi Bu yar beni defterine yazar mı? *** Sual edip de hal hatrı sorunca Yine yarim eskisinden güzel mi O yar beni defterine yazar mı?

Acem Kızı Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Eğlen Şanova'da kal acem kızı Uğrun uğrun kaş altından bakınca Can telef ediyor, gül acem kızı Uğrun uğrun kaş altından bakınca Can telef ediyor, gül acem kızı Seni seven oğlan neylesin malı Yumdukça gözünden döker mercanı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı

Kolay Değil Dokunmayın tertemiz dünyasına Kolay değil yetiştirmek bir genci Sorun bakın anasıyla babasına Kolay değil yetiştirmek bir genci **** Başlarına büyük iş açmasınlar Bırakalım küçük hata yapsınlar Gerçek dersi hatalarından alsınlar *** Kolay değil yetiştirmek bir genci *** Ne olacak gelecegim dert olur Aklına türlü fikirler doldurur Acımasız zalimler tarafından vurulur Kolay değil yetiştirmek bir genci *** Başlarına büyük iş açmasınlar Bırakalım küçük hata yapsınlar Gerçek dersi hatalarından alsınlar Kolay değil yetiştirmek bir genci

Gemiler Giresun'a Gemiler Giresun'a Yar olayım sesine Gemiler Giresun'a Yar olayım sesine Bir daha vurayidi Oy oy oy oy nefesu nefesune Bir daha vurayidi Oy oy oy oy nefesu nefesune Ney aman gelin aman Aldı dağları duman Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman Karadeniz üstünde Gemim limanlanıyı Karadeniz üstünde Gemim limanlanıyı Gurbanım fidan boya Yürürken sallanıyı Gurbanım fidan boya Yürürken sallanıyı Ney aman gelin aman Aldı dağları duman Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman Doğru yürü ah gelin Bayıldım bayıldım bayıldım aman aman

Kırmızı Buğday Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden, Mevlâm mevlâm versin güzellerin gencinden. Kim ayrılmış ben ayrılam eşimden. *** Yörü yörü dilber salma saçın sürünsün, Açıver açıver cepkeni elmas gerdan görünsün. *** Yol üstüne kura koymuş ilyeni Ben istemem istemem mavi şalvar giyeni. Ben isterim setre pantol giyeni. *** Yörü yörü dilber salma saçın sürünsün, Ay ver açıver cepkeni elmas gerdan görünsü

Sular Durulur Derler Sular durulur derler Güzel sorulur derler Yari gönlünde ara Arayan bulur derler Oy ninnoşum ninnoşum Ben sana vurulmuşum Eller almış yarini Ben yarsızım bir hoşum Suların akışına Ben yandım bakışına Seni merhem dediler Sinemin yarasına Oy ninnoşum ninnoşum Ben sana vurulmuşum Eller almış yarini ben yarsızım bir hoşum

Tar Açış Garip bir kuştu gönlüm elimden uçtu gönlüm Garip bir kuştu gönlüm yâr elimden uçtu gönlüm Saçının tellerine de kapıldı düştü gönlüm Saçının tellerine de kapıldı düştü gönlüm Aman aman aman halım yaman vay Aman aman aman halım yaman vay Beklerim erken seli yâr güller açarken seni Beklerim erken seli yâr güller açarken seni Gel gidelim bahçaya da sen gül topla ben seni Gel gidelim bahçaya da sen gül topla ben seni Aman aman aman halım yaman vay Aman aman aman halım yaman vay Suya düştü gülümüz yâr ötmüyor bülbülümüz Suya düştü gülümüz yâr ötmüyor bülbülümüz Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz Aman aman aman halım yaman vay Aman aman aman halım yaman vay

Aç Aç Kollarını Aç aç kolların di gel yanıma Seni esmerim saram canıma Çağırdım gelmedi naz eder bana Gel benim esmerim naz etme bana *** Gel güzelim gel yanıma gel Kolların boynuma sar Vefasız oldum yolunda gezdim Bulmadım bir çare sedalı kaldım *** Aç aç kolların di gel yanıma Seni esmerim saram canıma Kalbim ister onu gelmez yanıma O siyah gözlerin girer canıma *** Gel güzelim gel yanıma gel Kolların boynuma sar Vefasız oldum yolunda gezdim Bulmadım bir çare sedalı kaldım *** Aç aç kolların di gel yanıma Seni esmerim saram canıma Gönlüm seni sevdi gel gir koluma Sırma da saçların saram boynuma *** Gel güzelim gel yanıma gel Kolların boynuma sar Vefasız oldum yolunda gezdim Bulmadım bir çare sedalı kaldım

Yandım Allah Yandım Yatamıyorum Yandım Allah Yandım Yatamıyorum Gençlik Elden Çıktı Tutamıyorum Vah Vah Yarin Bahçesinde Bir Bülbül İdim Alındı Dillerim Ötemiyorum Vah Vah *** Aman Aman Amaney Gülüm Aman Amaney Bugün Kara Gözlü Yardan Ayrıldım Oy Oy *** Yüce Dağ Başında Kar Yiyeyim Mi Yar Senin Aşkından Eriyeyim Mi Vah Vah Aşkın Zencirini Taktın Boynuma Kıyamete Kadar Sürüyeyim Mi Vah Vah *** Aman Aman Amaney Gülüm Aman Amaney Bugün Kara Gözlü Yardan Ayrıldım Oy Oy

Aç Aç Kolları Aç aç kolların di gel yanıma Seni esmerim saram canıma Çağırdım gelmedi naz eder bana Gel benim esmerim naz etme bana *** Gel güzelim gel yanıma gel Kolların boynuma sar Vefasız oldum yolunda gezdim Bulmadım bir çare sedalı kaldım *** Aç aç kolların di gel yanıma Seni esmerim saram canıma Kalbim ister onu gelmez yanıma O siyah gözlerin girer canıma *** Gel güzelim gel yanıma gel Kolların boynuma sar Vefasız oldum yolunda gezdim Bulmadım bir çare sedalı kaldım ** Aç aç kolların di gel yanıma Seni esmerim saram canıma Gönlüm seni sevdi gel gir koluma Sırma da saçların saram boynuma *** Gel güzelim gel yanıma gel Kolların boynuma sar Vefasız oldum yolunda gezdim Bulmadım bir çare sedalı kaldım

Kahveyi Kavururlar Kahveyi kavururlar İçmeden savururlar, içmeden savururlar Bizim köyün âdeti Sevmeden ayırırlar, sevmeden ayırırlar Bizim köyün âdeti Sevmeden ayırırlar, sevmeden ayırırlar Haydi yârim neylemeli, neylemeli? Güzel yârin gönlünü eylemeli Haydi yârim neylemeli, neylemeli? Güzel yârin gönlünü eylemeli Kahvenin köpüklüsü Meşenin kütüklüsü, meşenin kütüklüsü Kadınım aman aman Saraylar kıymetlisi, saraylar kıymetlisi Kadınım, aman aman Saraylar kıymetlisi, saraylar kıymetlisi Haydi yârim neylemeli, neylemeli? Güzel yârin gönlünü eylemeli Haydi yârim neylemeli, neylemeli? Güzel yârin gönlünü eylemeli Haydi yârim neylemeli, neylemeli? Güzel yârin gönlünü eylemeli Haydi yârim neylemeli, neylemeli? Güzel yârin gönlünü eylemeli Haydi yârim neylemeli, neylemeli? Güzel yârin gönlünü eylemeli Haydi yârim neylemeli, neylemeli? Güzel yârin gönlünü eylemeli