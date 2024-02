Orhan Hakalmaz

Ağ Ellerin Sala Sala Gelen Yar Nasıl Getireyim Seni Ele Ben Ya Bir Şahin Olsam Sen Bir Balaban Taksam Kaynağıma Gitsem Çöle Ben *** Der Said'im Görür Zatı Zad İle Aldırdım Yarimi Bir İspat İle Göksü Sülenbetli, Tosun At İle Yar Terkimde Hep Gideyim Çöle Ben

Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Eğlen Şanova'da kal acem kızı Uğrun uğrun kaş altından bakınca Can telef ediyor, gül acem kızı Uğrun uğrun kaş altından bakınca Can telef ediyor, gül acem kızı Seni seven oğlan neylesin malı Yumdukça gözünden döker mercanı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı